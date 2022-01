ZBiLK czeka na wnioski o najem

Do końca stycznia br. zainteresowani mogą złożyć wnioski o najem mieszkań gminnych, jakie oferuje Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie z pul dwóch programów społecznych, których celem jest poprawa warunków życia: „Dom dla Rodziny" oraz „Dom na Start". Czasu jest niewiele, liczba lokali proponowanych do zasiedlenia też jest niewielka.

Program „Dom dla Rodziny" adresowany jest do rodzin wielodzietnych, które mieszkają w Szczecinie min. 3 lata, z zamiarem stałego pobytu i wychowują co najmniej pięcioro dzieci w wieku do 18. roku życia lub do 25. roku życia (pod warunkiem, że uczą się lub studiują). Mogą one starać się o takie lokum, o ile spełniają łącznie kilka warunków.

Po pierwsze, nie mają tytułu prawnego do innego mieszkania, domu lub jego części na terenie Szczecina lub w innej miejscowości (co najmniej 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku). Co istotne, za tytuł prawny do lokalu nie jest uważana umowa najmu mieszkania wynajętego na warunkach rynkowych, w tym umowa najmu okazjonalnego. Po drugie, spełniają określony próg dochodów. Po trzecie, przynajmniej jedna z

...