Dzieci dźwigają za dużo

Ciężar tornistra Adasia to 4,5 kilograma, choć drugoklasista ze Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie waży 36 kilogramów. Plecak Denisa jest o 1,2 kg cięższy, niż być powinien, a zasada jest taka, że to, co mieści się w szkolnym tornistrze, nie powinno przekraczać 10 proc. wagi ucznia. Tyle że w większości przypadków dzieci dźwigają na plecach za dużo kilogramów, co szkodzi ich kręgosłupom.

Akcja ważenia tornistrów i plecaków, którą zainaugurowano w ramach wojewódzkiej kampanii #MojaSzkołaZdrowaSzkoła została przeprowadzona nie pierwszy raz. Badania z 2018 roku obejmujące ponad 11 tysięcy uczniów pokazały, że dzieci i młodzież z zachodniopomorskich szkół podstawowych noszą na plecach zbyt wiele kilogramów - aż 55 proc. dźwigało ponad miarę. Najbardziej przeciążone były plecaki czwartoklasistów - ledwie 19 proc. z nich nosiło plecaki nieprzekraczające 10 proc. masy ich ciała.

W tym roku akcja została powtórzona. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wraz z Wojewodą Zachodniopomorskim zainaugurowali nową kampanię wojewódzką, której celem jest poprawa warunków

