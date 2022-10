Prezydent Szczecina nagrodził nauczycieli. Pierwszy wśród równych - Tomasz Obiała

Wyjątkowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w Teatrze Lalek „Pleciuga". Szczecińscy pedagodzy otrzymali nagrody i wyróżnienia od Prezydenta Miasta. Piotr Krzystek za ciężką pracę dydaktyczną nagrodził niemal dwustu nauczycieli. Zaszczytny tytuł „PRIMUS INTER PARES”powędrował w tym roku do nauczyciela języka angielskiego z V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Szczecinie.

- Dziękuję za Waszą ciężką pracę każdego dnia. Bez Was nie będzie przyszłości dla naszych dzieci - podkreślał Piotr Krzystek wręczając nagrody dla pedagogów.

Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów

Na uroczystości wyróżniono 29 dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, 26 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach publicznych, 71 nauczycieli ze szkół podstawowych, 33 nauczycieli pracujących w liceach ogólnokształcących i technikach, 36 nauczycieli z zespołów szkół ogólnokształcących i zawodowych, 17 nauczycieli zatrudnionych w szkołach specjalnych oraz 8 pedagogów na co dzień pracujących w placówkach oświatowych, wychowawczych i artystycznych.

Przyznana została także jedna Nagroda Oświatowa Prezydenta Miasta Szczecin „Pierwszy wśród równych” dla najwybitniejszego nauczyciela czynnego zawodowo. W tym roku, po rozpatrzeniu wszystkich wniosków, powołana przez prezydenta Miasta Kapituła Nagrody Oświatowej postanowiła przyznać to wyjątkowe wyróżnienie Tomaszowi Obiale - nauczycielowi języka angielskiego, który na co dzień pracuje w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adam Asnyka w Szczecinie. Wyróżniony pedagog jest jednocześnie opiekunem licealnego samorządu uczniowskiego. Zwycięzca, tradycyjnie już, otrzymał Statuetkę „PRIMUS INTER PARES” oraz nagrodę pieniężną w wysokości pięciu tysięcy złotych.

Pierwszy wśród równych

Kapituła Konkursu, przyznając nagrodę dla najwybitniejszego Nauczyciela Roku Szczecina za szczególne zaangażowanie w pracę pedagogiczną Tomasza Obiały, doceniła przede wszystkim prowadzenie wykładów i warsztatów z metodyki nauczania języka angielskiego dla nauczycieli oraz studentów w Chinach, Argentynie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, Czarnogórze i Irlandii oraz rozwój digitalizacji V LO w Szczecinie. Wpłynęły na nią także sukcesy uczniów Tomasza Obiały w konkursach przedmiotowych i olimpiadach z języka angielskiego, bardzo wysokie wyniki maturzystów zdających egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym a także przygotowanie uczniów do studiowania na uczelniach zagranicznych w Wielkiej Brytanii, Holandii, Irlandii, Danii, Australii oraz USA. Tomasz Obiała publikuje w pismach i monografiach naukowych z zakresu językoznawstwa anglojęzycznego i metodyki nauczania języka angielskiego. Stworzył również koncepcję ogólnopolskiej Konferencji Samorządów Uczniowskich Xu, która jest jedynym tego typu przedsięwzięciem edukacyjnym w Polsce, odbywającym się corocznie od 7 lat w Szczecinie.

Tomasz Obiała jest nauczycielem języka angielskiego w V LO od 14 lat

- To moja pierwsza praca - śmieje się anglista i podkreśla, że "do tanga trzeba dwojga": - Uczę we wspaniałej szkole, ten edukacyjny Oscar to efekt nie tylko mojej pracy. Zbudowałem go również dzięki moim uczniom. Wystarczy ich dobrze zmotywować i można bardzo dużo osiągnąć, choć czas w oświacie jest wyjątkowo trudny. Oni doceniają moje przygotowanie do lekcji, ja widzę ich radość z nauki języka angielskiego.

Słowa nauczyciela potwierdza Miłosz Samek, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego V LO: - Bardzo się cieszymy z nagrody dla naszego pana profesora. To bardzo zasłużone wyróżnienie. Pan profesor jest zawsze bardzo dobrze przygotowany do lekcji, są one ciekawe i jest na nich co robić. Potrafi nas zaangażować w każdy - zawsze interesująco podany - temat.©℗

