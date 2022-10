Dwa kolejne żubry zastrzelone na poligonie drawskim. Myślał, że to dziki?

Dwa żubry padły od kul myśliwego ze Szczecina na poligonie drawskim.

O sprawie poinformowało Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze Dzika Zagroda, które w nocy z wtorku na środę dostało zgłoszenie, że podczas polowania na terenie poligonu drawskiego w Nadleśnictwie Drawsko myśliwy zastrzelił żubra.

- Myśliwy celował do całego stada żubrów, twierdząc, że jest to wataha dzików - informuje Maciej Tracz z ZTP. - Strzały zostały oddane z odległości ok. 100 m na otwartej przestrzeni w uprawie topinamburu, sięgającej do kolan. Dzik, do którego strzelał myśliwy, okazał się dorosłą samicą żubra z obrożą telemetryczną.

Zwierzę nie padło na miejscu. Myśliwy sam ją dobił. W ciele zwierzaka znaleziono trzy pociski. Sprawca sam zgłosił się na policję, miał zeznać, że strzelał raz. Gdy znaleziono trzy pociski, zmienił zdanie. Ile razy naprawdę wystrzelił, na razie nie wiadomo. Zastrzelona samica pochodziła ze stada Jałowcówka. Jak informują przedstawiciele Dzikiej Zagrody, była w średnim wieku i w doskonałej kondycji.

W tym roku ponownie

...