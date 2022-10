Wymyśl imię dla nowego żubra. Woliński Park Narodowy ogłosił konkurs

W zagrodzie żubrów w Wolińskim Parku Narodowym przyszło na świat żubrzątko. Do narodzin doszło w czerwcu. Mała jałówka ma się dobrze i cały czas jest pod czujną opieką swojej mamy – Posawy. Ojcem nowego członka żubrzej rodziny jest byk Polanin.

Teraz nadszedł czas, aby nadać imię i zarejestrować jałówkę w Księdze Rodowodowej Żubrów. Zgodnie z tradycją imię musi zaczynać się na sylabę „Po” od angielskiego słowa „Poland”. WPN zaprasza do zgłaszania propozycji. Na zwycięzcę czeka nagroda!

– W wymyślaniu imienia obowiązuje dowolność. Mile widziane będzie, jeżeli propozycje nawiązywać będą do tradycji polskich lub regionu, w którym urodziły się żubry lub do osób czy wydarzeń historycznych bądź współczesnych – wyjaśniają pracownicy WPN.

Propozycje będą weryfikowane w Księdze Rodowodowej Żubrów. W pierwszej kolejności wybrane zostanie imię unikatowe, dotychczas niewykorzystane. W przypadku powtarzających się propozycji pod uwagę będzie brana ta przysłana najwcześniej.

Spośród najbardziej wyjątkowych pomysłów zostanie wybranych maksymalnie 10, które zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz na profilu fb WPN. Wybrane propozycje zostaną poddane głosowaniu w sondzie internetowej.

Sugestie imion można przesyłać na adres e-mail: konkurs@wolinpn.pl do dnia 19.10.2022 r. z aktualnym adresem e-mail (niezbędne do kontaktu w przypadku wybrania proponowanego imienia). Osoba, której propozycja zostanie wybrana, otrzyma tytuł „Ojca chrzestnego” lub „Matki chrzestnej” żubrzątka, dyplom oraz rodzinne zaproszenie do odwiedzin żubrów w WPN. Termin odwiedzin zostanie ustalony indywidualnie. ©℗

(rj)