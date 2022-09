Postrzelony żubr znaleziony w okolicy Dębna. Sprawą zajmuje się policja

Komentarze z FB

2022-09-21 20:54:29

Mieszkam w okolicy ulubionej przez "nowoczesnych" myśliwych. Dwa razy do roku robią wielkie "polowania" połączone z imprezą. Drogie samochody, rzeka alkoholu, strzelanie do wszystkiego co się rusza. Sąsiadowi zastrzelili psa, pewnie się nawinął, postrzelone lub zastrzelone koty też sąsiedzi znajdowali! Zwierzęta traktują jak żywe tarcze. Policja udaje że nie widzi problemu, pomimo zgłoszeń. W każdym środowisku znajdą się gnidy ale mam wrażenie, że środowisko myśliwych to szczególnie toleruje.