Czy Morskie Centrum Nauki jest niebezpieczne?

MCN jest niebezpieczne i niepotrzebne. To będzie worek bez dna do wykładania kasy przez szczecińskich podatników. Na początku bedzie wielki szum i sporo zwiedzających, a po kilku miesiącach max. roku pustki, pustki i kurz...ale etaty dla zwolenników marszałka są nawet tych emerytowanych więc rola MCN została spełniona. Prawdziwego muzeum morskiego czy jak kto woli skansenu morskiego Szczecin się już prawdopodobnie nie doczeka. Nie te umysły żeby to zaplanować.

A po co flaga Polski? Wystarczyła by flaga Pomorza Zachodniego.

2023-04-24 10:00:17

MCN niebezpieczne, Przełomy za niski sufit ,Amfiteatr dach przecieka, ławki gniją, ,słupy na środku chodników Plac Adamowicza zabetonowany, Aleja Kwiatowa bez kwiatów, zegar słoneczny 40 min do przodu ,Basen Górniczy 32 ławki dla wysiadających i 6 wind ,nowe ulice do remontu Deptak Bogusława 4 razy modernizowany,nowe, jezdnie do remontu ,5 ławek przy torowisku tramwajowym .CO jeszcze można zdewastować ,no co?