Cztery lata od śmierci Kory. Była i miłością, i złością, i tęsknotą

Za kilka dni, 28 lipca, minie czwarta rocznica śmierci Kory, piosenkarki, poetki, charyzmatycznej artystki, ikony polskiej kultury. Niedawno ukazała się znakomita książka o niej: „Słońca bez końca. Biografia Kory". Beata Biały złożyła bardzo interesującą opowieść z rozmów z jej bliskimi, przyjaciółmi, fanami, a nawet pracownikami medycznymi, którzy opiekowali się artystką krótko przed śmiercią.

Wywiad z idolką

Miałam to szczęście, że poznałam Korę osobiście. Kilka razy przeprowadzałam z nią wywiad. Najbardziej pamiętam ten, na który artystka zaprosiła mnie do swojego pokoju hotelowego. To było 8 czerwca, na drugi dzień po jej koncercie w Szczecinie, w ramach trasy promującej płytę „Róża" - był to chyba 1994 rok. Kora obchodziła właśnie wtedy urodziny. Na spotkaniu pojawiłam się z bukietem róż, z którego bardzo się ucieszyła. Choć, jak dowiedziałam się teraz z biografii, lubiła raczej dostawać pojedyncze róże…

Pamiętam, że na wywiad szłam lekko stremowana, bo to miało być nie tylko spotkanie służbowe z jakąś tam artystką, ale z moją idolką, którą uwielbiałam od

...