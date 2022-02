Z księgarskiej półki. Mamy książki do wygrania!

Dietetyczna pierwsza pomoc

Która dieta jest najlepsza? Czy można jeść po godzinie 18? Ile litrów wody należy wypić, żeby być zdrowym? Jak się odżywiać, by nie miewać migren? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w książce dietetyczki klinicznej z tytułem doktora o zdrowiu, Wandy Baltazy, zatytułowanej: „Poczuj się lepiej”.

Ten poradnik to rodzaj dietetycznej pierwszej pomocy. Książki, która pozwoli zrozumieć podstawowe zasady zdrowego odżywiania i po prostu poczuć się lepiej. Są tu, poparte naukowymi badaniami!, informacje o dietach oraz przewodnik o najczęstszych dolegliwościach. Całość autorka zakończyła najczęstszymi pytaniami, jakie słyszy w swoim gabinecie. W. Baltaza jest wykładowczynią na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i prowadzi program „Dieta czy Cud” na TVN Style.

Mamy jeden egzemplarz książki do wygrania. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.poczuj. Na SMS-y czekamy tylko 22 lutego br. Książkę otrzyma osoba, która najszybciej przyśle SMS-a tuż po godz. 11. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

Bzduroodpornie o pielęgnacji

„Jeśli wolisz wydać więcej na torebkę niż na to, by zadbać o twarz, to nie jest to książka dla ciebie” – oto, co na początkowych stronach można przeczytać w poradniku Caroline Hirons – „Skin Care. Bzduroodporny poradnik o pielęgnacji”. Autorka jest certyfikowaną kosmetyczką, która od 2010 roku prowadzi bloga: carolinehirons.com z aż 120 milionami odsłon. Dzieli się szczerymi opiniami na temat kosmetyków – chwali produkty, które naprawdę działają, krytykuje buble i wytyka kosmetyczne bzdury.

W książce podpowiada, jak dobrać odpowiednią pielęgnację do swojej cery, jak skonstruować plan pielęgnacji, czego unikać, od czego zacząć itd. Autorka jest dość, hm, stanowcza w swoich opiniach. Pisze choćby: „Aplikowanie kremu pod oczy na końcu jest jak zakładanie majtek na spodnie”, „Produkt gorszej jakości to strata pieniędzy, a nie okazja” albo: „Skóra to bariera, a nie gąbka”.

Mamy jeden egzemplarz książki do wygrania. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.skin. Na SMS-y czekamy tylko 22 lutego br. Książkę otrzyma osoba, która najszybciej przyśle SMS-a tuż po godz. 11.30. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

(MON)