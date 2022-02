Nie tylko dla młodych czytelników

Paczka przyjaciół

„Przyjaciele na śmierć i życie” Andrew Norissa to znakomita powieść. Wydawnictwo poleca ją dzieciom od 11 roku życia, choć moim zdaniem spodoba się raczej nieco starszej, o kilka lat, młodzieży.

To opowieść o nastolatkach, które nie są akceptowane przez rówieśników. Francis interesuje się modą i szyje stroje dla swoich 50 lalek, tworząc coś w rodzaju ilustrowanej historii mody. Takie hobby u chłopaka jest całkowicie niezrozumiałe dla jego kolegów ze szkoły. Z kolei Andi to dziewczyna, która ma „chłopięce” zainteresowania, a na wyśmiewanie się z niej reaguje agresją. Tych dwoje zaprzyjaźnia się, a ich paczkę dopełnia… duch, czyli Jessica. Trójka przyjaciół podejmuje się rozwiązania zagadki: jak umarła Jessica i dlaczego jej duch nadal kręci się wśród żywych. Zaintrygowani?

Serial na podstawie komiksu

Ośmioodcinkowy serial Netflixa na podstawie pierwszego tomu komiksu pt. „Heartstopper”, autorstwa Alice Oseman, jest obecnie przygotowany, a emisja zaplanowana jest na czerwiec tego roku. To znakomita wiadomość, bowiem kolejne tomy (w Polsce ukazały się dwa, a w przyszłym miesiącu trzeci trafi na półki księgarskie) podejmują ważne tematy: tożsamości seksualnej oraz tolerancji.

Pierwsza część cyklu kończy się pierwszym pocałunkiem nastolatków z liceum, Charliego i Nicka, w drugim poznajemy konsekwencje tego zdarzenia. Dlaczego Nick przestraszył się i uciekł? Czy uda mu się zrozumieć swoją seksualność, czy będzie w stanie powiedzieć sam sobie, czy jest, czy nie jest gejem? A może to wcale nie jest takie proste?

Nowe życie w Nowej Zelandii

Powieść pt. „Styczniowa letnia noc”, napisana przez Mikę Modrzyńską, jest głównie czytana przez nastolatki z ostatnich klas licealnych. To opowieść o miłości, odkrywaniu siebie oraz nieradzeniu sobie z pierwszym niepodzeniem miłosnym.

Oto Zuzę rzuca chłopak, z którym rok temu się zaręczyła. W przypływie rozpaczy, dziewczyna przyjmuje zaproszenie przyjaciółki i leci do Nowej Zelandii. Tam podejmuje pracę opiekunki do dzieci, odkrywa uroki nowego świata, zwłaszcza że towarzyszy jej niezwykle przystojny Simon. Przy nowym znajomym leczy złamane serce, choć niepokoi ją tajemnicza przeszłość chłopaka. Na tym chyba zakończę, by nie zdradzać finału.

Grając w kalmara

Na koniec – książka związana z popularnym serialem produkcji koreańskiej. Ba! Popularnym to mało powiedziane. Kilka miesięcy temu było o nim bardzo głośno. O jakim tytule tu mowa? O „Squid Game” oraz o książce pt. „Grając w kalmara. Nieoficjalny przewodnik”.

Są tu fakty i mity o jednym z największych hitów Netflixa. „Squid Game” to nie tylko najczęściej oglądany serial tej platformy ostatnich miesięcy, ale również jeden z najważniejszych fenomenów społecznych ostatnich lat. Oto 456 tonących w długach osób bierze udział w serii dziecięcych zabaw, z których nie wolno im odpaść. Oznacza to bowiem śmierć. Ta niepokojąca mieszanka popularnych w dzieciństwie gier, krwi, walki o życie oraz krytyki systemu czerpie inspirację z Battle Royale i świata mangi.

(MON)