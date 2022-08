Coraz bliżej do rekompensaty

W czwartek, 11 sierpnia Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Znaczy to, że każdy, kto opala swój dom lub mieszkanie węglem kamiennym, brykietem lub peletem ma szansę otrzymać trzy tysiące złotych dopłaty. Pieniądze będę wypłacane przez gminy, a na złożenie wniosku każdy mieszkaniec ma czas do 30 listopada. Warunek jest jeden - wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Przepisy o dodatku węglowym zaczną obowiązywać w dniu następującym po ogłoszeniu ich w Dzienniku Ustaw, bez tzw. vacatio legis.



Zgodnie z ustawą dodatek węglowy przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Warunkiem uzyskania dodatku węglowego będzie posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności

