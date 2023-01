Alkohol, masło, mięso. Najwięcej kradzieży w małych sklepach

Plagą sklepów wielkopowierzchniowych i mniejszych, osiedlowych, są kradzieże. Rocznie straty handlowców idą w setki milionów złotych i sięgają miliarda. Zjawisko wzmożonych kradzieży obserwuje się szczególnie w ostatnim kwartale każdego roku. W okresie przedświątecznym osiąga apogeum.

Statystyki

Mimo zabezpieczeń towar ginie. W opinii fachowców najbardziej narażeni na straty są handlowcy prowadzący handel w sektorze spożywczym. Nie ma jeszcze pełnych statystyk za rok 2022, ale jak wynika z danych Komendy Głównej Policji za rok 2021, to stwierdzono wówczas 24 995 kradzieży w sklepach. Pewne zmniejszenie odnotowano w roku 2020, co spowodowane było lockdownem. W roku 2020 było ich 20 103. Statystyki obejmują jednak tylko przypadki zgłoszone. Mimo że nie ujawniają wszystkich, to jednak wiadomo, że liczba kradzieży ma niestety tendencję wzrostową.

Alkohol

Mogłoby się wydawać, że w branży spożywczej najczęściej kradziona jest żywność. Tak jednak nie jest. Okazuje się, że złodzieje upodobali sobie najbardziej napoje alkoholowe. Spośród nich najczęściej giną drogie alkohole takie jak np.

