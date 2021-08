W sklepach kradną na potęgę. Złodzieje coraz bardziej zuchwali

- Kradną wszystko: gumy do żucia, czekolady, masło, piwo, napoje energetyczne a nawet prezerwatywy - co się nawinie pod rękę - franczyzobiorca z Żabki w centrum Szczecina co miesiąc liczy straty w setkach złotych. - Zainstalowałem nowy monitoring, złodziei śledzi teraz dwadzieścia kamer, bo sprzedawcy nie są w stanie wyłapać tych, którzy lubią nie płacić za zakupy.

Plaga sklepowych kradzieży to temat nienowy, handel zmaga się z nim nie od dziś, jednak od momentu, gdy do sklepu trzeba wchodzić w maseczkach - zjawisko zaczęło narastać. Złodzieje są coraz bardziej zuchwali, a problem nie dotyczy tylko małych sklepików pozbawionych ochrony, ale także wielkich sieci czy stacji benzynowych.

- Do kradzieży sklepowych wzywani jesteśmy codziennie - mówi mł. asp. Ewelina Gryszpan z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - Interweniujemy we wszystkich rodzajach placówek handlowych - od tych, które sprzedają materiały budowlane, po ekskluzywne renomowane perfumerie.

- Wystarczy się odwrócić, by przygotować hot doga, a już czyjeś lepkie ręce sięgają po towar - denerwuje się franczyzobiorca ze

...