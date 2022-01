Aleją w poślizgu i na raty. Terminy gonią na placu przebudowy

Od wczoraj (środa 12 bm.) wreszcie przejezdny jest kolejny, ale niestety krótki fragment remontowanej jezdni szczecińskiej al. Papieża Jana Pawła II. Blokady zniknęły z odcinka jej nitki od strony skrzyżowania z ul. Wacława Felczaka, która prowadzi do pl. Grunwaldzkiego. Kierowcy ponownie mogą przejechać nią tylko do wysokości skrzyżowania z ul. Mieczysława Niedziałkowskiego. Optymistyczny scenariusz zakłada ukończenie wszystkich prac w tym rejonie do 9 lutego.

- To duże ułatwienie dla kierowców poruszających się w okolicy Urzędu Miasta - przekonuje Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

Przypomnijmy, że cała inwestycja związana z przebudową tego odcinka alei od pl. Grunwaldzkiego w kierunku magistratu zalicza już kilkumiesięczne opóźnienie. Prace rozpoczęte tam z końcem lipca 2020 roku konsorcjum spółek Roverpol-Rover Infraestructuras, któremu ZDiTM zlecił to zadanie, miały zakończyć się w czasie nie dłuższym niż 16 miesięcy - do połowy października minionego roku.

Czy wykonawca dotrzyma dodatkowego terminu? Wątpliwe, bo jak pokazuje praktyka

...