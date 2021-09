Blokady, objazdy i skuwanie asfaltu. Przebudowa al. Wojska Polskiego w rozbiegu

Zgodnie z zapowiedziami, od poniedziałkowego ranka (20 bm.) na zamkniętym dla ruchu kołowego fragmencie szczecińskiej al. Wojska Polskiego między pl. Zgody i ul. Jagiellońską ruszyły prace z użyciem ciężkiego sprzętu przy zrywaniu asfaltu z jezdni. Na początek ze skrajnego pasa w kierunku pl. Szarych Szeregów.

Chociaż zakaz ruchu w obu kierunkach obowiązuje tam już od minionego piątku, to wciąż jednak nie brak kierowców, którzy omijają znaki i wjeżdżają autami w „zakazaną strefę". I jak na razie udaje im się jeszcze tamtędy przemknąć bez większych konsekwencji.

Teraz wyłączonym z ogólnego ruchu kołowego odcinkiem przejechać mogą tylko miejskie autobusy. A na pl. Zgody obowiązuje ruch okrężny. W godzinach 23-7 dopuszczona jest jedynie możliwość wjazdu samochodów dostawczych z zaopatrzeniem. Dostępne są też wjazdy w podwórza poszczególnych posesji.

Na odcinku ulicy Jagiellońskiej między al. Piastów i al. Wojska Polskiego wyłączony z ruchu został dotychczasowy pas do jazdy na wprost. Wygrodzony został słupkami i barierkami. Z prawego pasa można jechać na wprost dalej ul. Jagiellońską lub skręcić w lewo w al. Wojska Polskiego w stronę pl. Szarych Szeregów. Przed skrzyżowaniem z ul. Jagiellońską zjeżdżający w al. Wojska Polskiego od strony pl. Szarych Szeregów też muszą uważać na przeszkody w postaci zawężenia przejazdu do jednego pasa. Ten prawy jest wyłączony z ruchu. Ze środkowego pasa możliwy jest skręt w ul. Jagiellońską w prawo lub w lewo.

Na wszystkich okolicznych ulicach, które dochodzą do śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego, rozstawione zostały lub przytroczone do słupów tymczasowe znaki drogowe oraz tablice z mapkami oraz mniejsze informacyjne o wyznaczonych objazdach. Tablice ustawione są m.in. na dojazdach do pl. Szarych Szeregów z ulic Piłsudskiego, Wielkopolskiej, 5 Lipca oraz z alej Wojska Polskiego i Piastów i przy skrzyżowaniu tej ostatniej z ul. Jagiellońską, jak również w ul. Edmunda Bałuki.

Objazd placu przebudowy dla tych, którzy jadą od lub do pl. Zwycięstwa, wytyczony został ul. Bolesława Krzywoustego, pl. Tadeusza Kościuszki i al. Piastów. ©℗

