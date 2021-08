Akcja społeczna „Wolna Szkoła”. Symbolem sprzeciwu – czerwona ekierka

- Rząd chce odebrać szkołom, a tym samym dzieciom i rodzicom, wolność wyboru i krytycznego myślenia, nauczyć nietolerancji, oportunizmu i konformizmu. Cofnąć szkołę do minionego stulecia. Nie pozwólmy na to - mówią organizatorzy kampanii społecznej „Wolna Szkoła", której symbolem została czerwona ekierka. Akcję zainicjowało ponad trzydzieści organizacji społecznych oraz te stricte przynależne do oświaty: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, Związek Nauczycielstwa Polskiego i Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska.

Nowy rok szkolny zbliża się wielkimi krokami, a podczas wakacji rząd przygotował radykalne zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania szkół. Mogą one zostać uchwalone przez Sejm już we wrześniu i dotkną każdego, kto ma do czynienia ze szkołą, czyli 4,6 mln uczniów i uczennic oraz ponad 700 tysięcy nauczycielek i nauczycieli.

Rząd chce zmienić przepisy, tak by łatwiej było odwoływać dyrektorów - kurator reprezentujący ministra będzie mógł w trybie natychmiastowym (2-3 tygodnie) zwolnić dyrektora bez możliwości odwołania od tej decyzji. Ministerstwo

...