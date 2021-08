Przed pierwszym dzwonkiem. Wyprawka drenuje kieszenie

Pod koniec wakacji, na kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego, rodzice muszą trzymać się za portfel - wyprawienie dziecka do szkoły kosztuje słono. Cena wyprawki, a szczególnie zakupu podręczników, rośnie wraz z wiekiem pociechy: komplet książek dla licealisty lub ucznia technikum uszczupli konto rodziców nawet o 800 złotych! Na bezpłatne podręczniki mogą liczyć tylko dzieci z podstawówek.

- Proszę, oto rachunek - 471 złotych! Tyle zapłaciłam za podręczniki do pierwszej klasy dla córki, która w tym roku rozpoczyna naukę w technikum gastronomicznym. To tylko książki i ćwiczenia do nauki podstawowych przedmiotów, czeka mnie jeszcze duży wydatek na pozycje stricte zawodowe - mówi pani Małgorzata, którą spotykamy w szczecińskiej księgarni.

O tym, że podręczniki są drogie, a od ubiegłego roku szkolnego ich cena wzrosła o kilka-kilkanaście złotych na każdej pozycji, mówi także Agnieszka Kucharska z księgarni „Zamkowa" w Szczecinie: - Przeciętnie za jeden podręcznik do szkół ponadpodstawowych rodzice muszą zapłacić około pięćdziesięciu złotych, a do nauki zawodu ponad sześćdziesiąt

...