Zrób dobre zakupy w Szpargałku

To kolejna okazja, by pobuszować wśród mnóstwa ciekawych przedmiotów i wyłowić skarby. W środę 30 listopada od godz. 10.30 do godz. 17 otwarta jest charytatywna Galeria Szpargałek w Szczecinie. W poprzednim miesiącu dzięki tym zakupom na konta organizacji pożytku publicznego trafiła rekordowa suma 8629 zł. Czy uda się pobić ten rekord?

Tym razem otwarte są dwa magazyny. Zamknięty pozostaje ten z gabarytami. Nie oznacza to jednak, że nie można trafić prawdziwych perełek. Na półkach jest mnóstwo ozdób świątecznych, szkła, porcelany, zabawek, książek, obrazów. Wszystko dostępne za maksymalnie 25 złotych.

Przypominam, że na miejscu nie ma obrotu gotówką. Aby zabrać wybrany przedmiot, należy wpłacić określoną kwotą na konto potrzebującej organizacji i pokazać dowód wpłaty pracownikom charytatywnej galerii.

Od początku istnienia Szpargałka udało się przekazać organizacjom pożytku publicznego ponad 243 tysiące złotych. (K)