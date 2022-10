Szpargałek oblegany. Setki osób w poszukiwaniu skarbów

Kwotę 7600 zł przekazali szczecinianie na konta organizacji pożytku publicznego robiąc ostatnio „zakupy” w charytatywnej galerii Szpargałek. Od początku funkcjonowania tego miejsca, za pośrednictwem Zakładu Usług Komunalnych, który nim zarządza, potrzebujący otrzymali ponad 234 tysiące złotych.

Galeria Szpargałek działa od 2018 roku. Mieści się w ekoporcie przy ul. Arkońskiej. W Szpargałku nie ma obrotu gotówką. Współpracuje on z ponad 20 organizacjami pożytku publicznego. Aby zabrać do domu wybraną rzecz, należy pokazać dowód wpłaty na konto potrzebującej organizacji. Suma musi odpowiadać liczbie punktów przypisanych do danego przedmiotu.

– Mimo że przygotowanie każdej edycji wymaga dziesiątek godzin: trzeba z odpadów wybrać przedmioty, doczyścić je, sprawdzić, skatalogować – i to każdą z osoba – opłaca się – zapewnia Andrzej Kus, rzecznik miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska. – Pokazuje to każda kolejna edycja. Ostatnia była prawdziwym hitem. Przez punkt położony w ekoporcie przewinęły się setki osób. Magazyny zostały wyczyszczone z przedmiotów. Szkło, porcelana, meble, zabawki, książki i elementy wystroju wnętrz znalazły nowych właścicieli. Ci, z uśmiechem na twarzy, wpłacali symboliczne kwoty na wybrane przez siebie konta organizacji pożytku publicznego. W ten sposób konta zostały zasilone kwotą niemal 7600 złotych. To trzeci najwyższy wynik w historii naszego magicznego miejsca. 27 kwietnia tego roku Szpargałek „zebrał” 7760 złotych, a 1 września 2019 roku 8042 złote!

Kolejna edycja Galerii Szpargałek już za miesiąc. W tym czasie uzupełniane będą puste miejsca na półkach.

– Zachęcamy do tego, by przejrzeć swoje mieszkania w poszukiwaniu odpadów, które są nam już zbędne, a mogą sprawić radość komuś innemu – mówi A. Kus. – Można przynosić je do każdego ekoportu w naszym mieście. Jeśli będą się nadawały – zasilą kolejną edycję Szpargałka.

(K)