„Szpargałek” wraca po wakacjach. Znów można szperać i wyławiać perełki

Po wakacyjnej przerwie ponownie będzie można poszperać i wyłowić coś dla siebie w Galerii Szpargałek. Już w środę (28 września) o godzinie 10:30 otworzy się dla szczecinian.

W Ekoporcie przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie czekają wypełnione po brzegi trzy magazyny.

- W jednym znajdziemy wyposażenie domów czy mieszkań, w drugim zabawki dla dzieci, książki i puzzle, w kolejnym gabaryty - zachęca do odwiedzin Andrzej Kus, rzecznik miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska. - Przez wakacje udało się odzyskać z przynoszonych odpadów mnóstwo rewelacyjnych przedmiotów. Jest dużo szkła i porcelany, są obrazy, grafiki, narty, buty narciarskie, meble, książki itp. Bez wątpienia każdy znajdzie coś dla siebie.

Na miejscu nie płacimy gotówką. Tutaj zasady rozliczania są nieco inne. Galeria Szpargałek współpracuje niemal z 20 organizacjami pożytku publicznego. Aby zabrać do domu wybraną rzecz, należy pokazać dowód wpłaty na konto potrzebującej organizacji. Suma musi odpowiadać liczbie punktów przypisanych do danego przedmiotu. Honorowane są również dokonane wcześniej przekazy pocztowe. Jeśli nasza wpłata jest wyższa niż wartość wybranego przedmiotu, otrzymamy bon na odpowiednią liczbę punktów, do wykorzystania podczas kolejnych wizyt.

(sag)