Znikający podatnik. Fikcyjne faktury na prawie 8 mln zł

Pracownicy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie przeanalizowali łańcuch transakcji przedsiębiorcy (podmiotu o cechach tzw. znikającego podatnika), który wprowadzał do obrotu fałszywe faktury. Odkryli, że w ciągu siedmiu miesięcy (od stycznia do lipca 2022 r.) wprowadził do obrotu fikcyjne faktury o łącznej wartości ponad 7,9 mln zł.

Prezes kontrolowanej spółki wyjaśnił, że nie ma nic wspólnego ze stwierdzonymi wyłudzeniami skarbowymi. Tłumaczył, że nabył pakiet 10 spółek, które po krótkim czasie sprzedał nieznanym obcokrajowcom na jednej z największych polskich platform handlowych. Pomimo pełnienia funkcji prezesa, nie interesował się sprawami firmy, która bez jego uczestnictwa brała udział w wyłudzeniu 1,5 mln z podatku od towarów i usług.

– Podczas przeszukania siedziby firm zabezpieczyliśmy dokumentację księgową w formie papierowej oraz elektronicznej – informuje Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. – Efektem tych ustaleń jest wszczęcie kontroli celno-skarbowej przez naczelnika Zachodniopomorskiego UCS w Szczecinie.

W przypadku tego przedsiębiorcy zachodziło podejrzenie wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, dlatego szef Krajowej Administracji Skarbowej ds. STIR zablokował rachunki bankowe tej spółki na kwotę ponad 123 tys. zł.

Jak dodaje rzecznik, działania realizowane były w ramach procedury STIR umożliwiającej szefowi Krajowej Administracji Skarbowej dokonywanie blokad środków na rachunkach bankowych podejrzanych podmiotów. STIR to narzędzie analityczne Ministerstwa Finansów, które służy do skuteczniejszej walki z przestępczością podatkową i pozwala przeciwdziałać wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Blokada rachunków zapobiega transferom środków pochodzącym z wyłudzeń i może trwać 72 godziny z opcją przedłużenia o trzy miesiące po spełnieniu ściśle określonych warunków.

