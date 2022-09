Wojewódzkie obchody Dnia Administracji Skarbowej. Medale i awanse

Centralne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej odbyły się 21 września we Wrocławiu, natomiast zachodniopomorscy urzędnicy i funkcjonariusze celno-skarbowi świętowali w piątek, 23 września, w Szczecinie. Z tej okazji zasłużeni pracownicy otrzymali odznaczenia i awanse.

– W tym roku obchodzimy piątą rocznicę utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej – przypomniał Robert Muszyński, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. – Za nami ponad pięć lat nowych i satysfakcjonujących działań. Był to dla nas niezwykle intensywny czas. Uczyliśmy się pracy w nowej strukturze, z nowymi zadaniami i nowymi wyzwaniami. Za nami okres pandemii, kiedy musieliśmy całkowicie przeorganizować swoją pracę tak, aby realizować nałożone na nas zadania i zapewnić obsługę naszych klientów. Dzisiaj jesteśmy w trakcie zmian wywołanych wojną na Ukrainie.

Historie prawie trzech tysięcy ludzi

Jak podkreślił, to z jednej strony nieustanna pomoc potrzebującym, a z drugiej strony wsparcie uchodźców w wejściu na polski rynek legalnej pracy i działalności gospodarczej.

– Historia Zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej to historie prawie trzech tysięcy ludzi, którzy wykorzystują swoje umiejętności, wiedzę, zaangażowanie w służbie krajowi i jego finansowemu bezpieczeństwu – dodał dyrektor Muszyński. – To dzięki nam państwo pozyskuje środki na realizację takich celów jak bezpieczeństwo, spokój, edukacja czy zdrowie obywateli. Nie zawsze było łatwo realizować wyznaczone nam zadania, ale dzięki pracowitości i osobistemu zaangażowaniu pracowników i funkcjonariuszy jesteśmy administracją kompetentną, nowoczesną, przyjazną, ale również skutecznie zwalczającą nieprawidłowości. Jednym z naszych zadań jest wspieranie przedsiębiorczości i uczciwych podatników, rozpowszechnianie wiedzy z zakresu przepisów podatkowych i celnych. Te pięć lat to również czas pomysłów, usprawnień i projektów. Mając takie szerokie możliwości , podejmowaliśmy się różnych projektów, które upraszczają obsługę podatników, przedsiębiorców w naszych urzędach oraz pogłębiają nasze relacje z klientami, jednocześnie zabezpieczając wpływa podatkowe.

Medale i podziękowania dla pracowników KAS

Medale złote i srebrne za długoletnią służbę, przyznane przez prezydenta RP, wręczył wojewoda Zbigniew Bogucki.

– Gdyby nie państwa praca, wiele programów społecznych, wiele reform, które udało się w ciągu ostatnich pięciu lat przeprowadzić, nie byłoby możliwych – mówił wojewoda do pracowników KAS, dziękując im za służbę.

Arkadiusz Jedynak, dyrektor Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów, również złożył podziękowania oraz odczytał list od wiceministra Bartosza Zbaraszczuka, szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia, mianowania na wyższy stopień służbowy oraz wyróżnienia w formie dyplomów okolicznościowych

Krajowa Administracja Skarbowa istnieje od 1 marca 2017 roku. To organ administracji skarbowej i celnej. W struktury KAS wchodzi Służba Celno-Skarbowa, która jest organem ścigania.

(ek)

Fot. Dariusz GORAJSKI, Elżbieta KUBOWSKA