„Hazard? Nie daj się wciągnąć!”. Akcja edukacyjna Krajowej Administracji Skarbowej

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) kontynuuje ogólnopolską akcję edukacyjną, której celem jest podniesienie świadomości o zagrożeniach związanych z uzależnieniem od hazardu oraz uczestnictwem w nielegalnych grach hazardowych. Akcja uzyskała honorowy patronat ministra edukacji i nauki. W poprzednich edycjach zorganizowano ponad 4800 spotkań w szkołach. Wzięły w nich udział prawie 192 tysiące osób.

- Działania edukacyjne Krajowej Administracji Skarbowej mają na celu ograniczenie ryzyka uzależnienia od hazardu, w szczególności młodzieży oraz osób podatnych na to uzależnienie - mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Bartosz Zbaraszczuk. - Nasza akcja prowadzona jest pod hasłem „Hazard? Nie daj się wciągnąć!" i skierowana przede wszystkim do osób niepełnoletnich, które mogą zetknąć się z propozycją udziału w zabronionych dla nich grach hazardowych. Chcemy, by były świadome tego, jakie zagrożenia związane są z hazardem i nie dały się namówić na korzystanie z nielegalnych gier.

Zajęcia prowadzone przez trenerów KAS mają przede wszystkim ostrzec młodzież przed niebezpieczeństwem,

...