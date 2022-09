Paragonowe nadużycia. Ponad tysiąc mandatów w Zachodniopomorskiem

Nieuczciwi przedsiębiorcy, aby uniknąć zapłacenia podatków, nie wydają paragonów lub wydają nieprawidłowe (np. tzw. paragon kelnerski), a nawet zbierają te pozostawione przez klientów, by je anulować. Zdarza się, że porzucone paragony służą także jako „podkładki" do wystawiania tzw. pustych faktur i wyłudzania podatku VAT.

Co czwarty sprzedający nie wystawił prawidłowego paragonu - to wynik kontroli przeprowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową. Zachodniopomorska KAS po skontrolowaniu 14,1 tys. podmiotów wystawiła prawie 1,1 tys. mandatów. Paragon to większe bezpieczeństwo klienta oraz dowód uczciwości ze strony przedsiębiorcy i poszanowania zasad uczciwej konkurencji. KAS prowadzi bieżące kontrole mające na celu uszczelnianie systemu podatkowego i walki z tzw. szarą strefą, jednak w przypadku oszustw paragonowych ogromne znaczenie ma postawa kupujących.

Komentarze

? 2022-09-07 15:40:19 @...mozna anonimowo zgłosić to do slużb KAS, a te bary sa podejrzane od lat 90, w wielu np na Kapitańskiej/Jana z Kolna nie widzialem nigdy rano czy wieczorem zeby ktos tam wchodził czy wychodził a to działa juz wiele lat

;/ 2022-09-07 15:39:09 Jak opłacę ZUS, NFZ, czynsz, media, mam na czysto 1500 zł. - Też mam na czysto 1500. - Też prowadzisz działalność? - Nie, 500 plus i zasiłki. Czynsz i media opłaca mi gmina oraz opieka. To co idziemy na piwo? - Nie mogę, spieszę się do pracy.

Paragon 2022-09-07 15:18:45 Paragonu nie ma ale tarczę ochronną i pomoc dla gastronomików

... 2022-09-07 15:04:17 Z moich obserwacji wynika ze kilka barów typu "chińczyk" w mieście w ogóle nie wydaje paragonów. Wyjątkiem jest płatność kartą, przy gotówce jakby temat nie istniał.