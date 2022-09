Znasz te (zielone) zakątki Warszewa? Spacer z rozpoznawaniem drzew i krzewów

Kto jeszcze nie ma planów na czwartek, a chciałby przynajmniej jego popołudnie spędzić w pięknych okolicznościach przyrody i w towarzystwie miłośników szczecińskiej flory, ten powinien pomyśleć o spacerze. Na odkrycie czekają zielone zakątki Warszewa.

Autor bloga i profilu na społecznościowym portalu poświęconym drzewom i krzewom Szczecina. Twórca interaktywnej mapy zielonych okazów, która została włączona w system informacji przestrzennej naszego miasta. Mowa oczywiście o Pawle Madejskim, który znów zaprasza szczecinian do udziału w cyklicznym „spacerze w poszukiwaniu ciekawych drzew i krzewów”.

– Tym razem przyjrzymy się zielonym zakątkom Warszewa. Spacer rozpoczniemy od ul. Złotowskiej, a konkretnie przy bramie Szkoły Podstawowej nr 7. To na jej terenie będziemy mogli zobaczyć trzy młode sadzonki unikatowego w skali Szczecina jarzębu brekini. Na dwa wiekowe okazy tego gatunku można natrafić jeszcze tylko w parku Brodowskim oraz na obrzeżu Puszczy Bukowej – opowiada najbardziej znany i lubiany przewodnik po zieleni Szczecina.

Kolejnym przystankiem spaceru będzie park Warszewo, gdzie na pasjonatów szczecińskiej zieleni czekają m.in. okazałe dęby szypułkowe oraz bezszypułkowe.

– Rosną tam również piękne graby, lipy, robinie akacjowe, cisy, a nawet kasztan jadalny. Gdy poznamy charakterystyczne cechy, po których nauczymy się rozpoznawać drzewa tych gatunków, przejdziemy do parku Lipy. To niewielki, ale ładnie urządzony zielony zakątek Warszewa. Wprawdzie rosną w nim niemal same lipy, ale jest wart obejrzenia. Stamtąd przejdziemy ul. Belgijską do przystanku autobusowego przy ul. Duńskiej. Po drodze przyglądając się różnorodności nasadzeń wzdłuż ul. Belgijskiej – dodaje Paweł Madejski.

Spacer czwartkowy (8 września) rozpocznie się o godz. 16.30. Udział w nim jest bezpłatny. Choć zwyczajem się stał – jak przypominają organizatorzy wydarzenia – dobrowolny datek, miły dowód wdzięczności, czyli symboliczny „grosik” wrzucony do czapki przewodnika. ©℗

(an)