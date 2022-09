Wybrali firmę, która ma dokończyć budowę szkoły przy ul. Kredowej na Warszewie

Firma Adamietz Sp. z o.o. została wybrana w przetargu na dokończenie budowy szkoły podstawowej w rejonie ulic Podbórzańskiej i Kredowej na szczecińskim Warszewie.

Przed dwoma laty miasto rozwiązało umowę z poprzednim wykonawcą szkoły, który nie dotrzymywał harmonogramu budowy. Naliczone zostały mu ponad 12,5 mln zł kar umownych. Przez kolejne miesiące trwało zabezpieczanie placu budowy, sporządzenie ekspertyz i weryfikacja dokumentacji projektowej. Kolejnym krokiem była podpisana w zeszłym roku umowa na wykonanie nowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ostatecznie w ogłoszonym na jej podstawie przetargu nowego wykonawcę budowy szkoły udało się wybrać dopiero teraz.

- Zgodnie ze złożoną ofertą, koszt prac ma wynieść 70 479 000,00 zł. Zanim jednak dojdzie do podpisania umowy, musi minąć czas na wniesienie odwołań ze strony pozostałych firm biorących udział w przetargu - informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy Miasta Szczecin ds. inwestycji.

Przyszły wykonawca będzie miał za zadanie dokończyć budowę trzykondygnacyjnego budynku szkolnego w którym znajdować się będą m.in. sale lekcyjne, pomieszczenia do indywidualnej pracy z dziećmi oraz w zakresie porad specjalistycznych, gabinet pielęgniarki/higienistyki, zaplecze nauczycielskie, stołówka z zapleczem kuchennym, pomieszczenia administracyjne, biblioteka. Szkoła posiadać będzie zespól sportowy złożony z hali sportowej z dodatkową salą do gimnastyki korekcyjnej, lub innych zajęć ruchowych z zapleczem sanitarnym, magazynem sprzętu i zapleczem dla nauczycieli oraz z widownią. Obiekt ma być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na zrealizowanie inwestycji przyszły wykonawca będzie miał 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

(k)