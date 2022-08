Regulacja Warszewca. Zbiornik drogi i w poślizgu

Trzeci już rok trwa budowa zbiornika retencyjnego wraz z regulacją odcinka strumienia Warszewiec w rejonie ulic Wapiennej, Północnej i Fińskiej na szczecińskim Warszewie. Powstaje on tuż za rondem w obniżeniu terenu, które otacza głównie zabudowa willowa w tej części miasta.

Za inwestycję, która miała być zrealizowana - według pierwotnych zapisów kontraktu - w 16 miesięcy i kosztować nieco ponad 3 mln 540 tys. zł, miasto zapłaci ostatecznie niemal dwa razy więcej. A firma Baranowski Bernard Usługi Transportowo-Budowalne, wykonawca, w ostatnim z aneksów dostała czas na ukończenie wszystkich prac do 10 listopada tego roku.

Całe to zadanie, które stanowi element etapu I modernizacji układu drogowego w tym rejonie od Warszewa po Osów (na przebudowę czekają wciąż ulice Północna i Hansa Christiana Andersena aż do wylotu tej ostatniej w ul. Miodową), miało zakończyć się w połowie października ubiegłego roku. Wydłużonego terminu o osiem miesięcy, tj, do połowy czerwca br., wykonawcy jednak nie udało się - jak widać - dotrzymać. Aneksem z początku lipca br. ten przesunięty został na

...