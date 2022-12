Znany światowy producent soków wybuduje fabrykę w Stargardzie

Czwarta co do wielkości marka soków na świecie wybuduje fabrykę w Stargardzie. Grupa Capri-Sun kupiła dużą działkę w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii.

Budowa nowej fabryki w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie zacznie się w przyszłym roku. Capri-Sun ma powstać na blisko 14 hektarach. Pracę znajdzie w niej ponad 100 osób.

– Capri-Sun będzie pierwszym zakładem z branży spożywczej działającym w naszym PPNT – mówi Rafał Zając, prezydent Stargardu. – Stworzyliśmy tam warunki i ofertę, która jest atrakcyjna nawet dla dużych i rozpoznawalnych, światowych marek. Zawsze podkreślam, że nowe fabryki dają następne miejsca pracy i pozytywnie wpływają na sytuację finansową miasta

Soki produkowane w Stargardzie trafiać będą na rynek krajowy i europejski. Działająca od 1969 roku Capri-Sun powstała w Niemczech. Dziś jest czwartą co do wielkości marką soków na świecie. Współpracuje z ogromnymi koncernami takimi jak Coca-Cola i Kraft Heinz. Capri-Sun produkuje owocowe napoje w charakterystycznych saszetkach ze słomką w 100 proc. nadającą się do recyklingu. Dziś można je kupić już w 110 krajach na świecie. Soki są wytwarzane w 24 zakładach. ©℗

(w)