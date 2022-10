Polimery Police na ostatniej prostej. Coraz bliżej do rozruchu

Postęp rzeczowy w realizacji projektu Polimery Police na koniec sierpnia 2022 roku wyniósł już ponad 96 procent. Zaawansowanie prac w budowie nowej fabryki i gazoportu omówiono na wrześniowym spotkaniu inwestora przedsięwzięcia, czyli Grupy Azoty, z jego generalnym wykonawcą inwestycji Polimery Police, firmą Hyundai Engineering Co., Ltd.

W spotkaniu udział wzięli ze strony Hyundai Engineering Co., Ltd.: prezes Hong Hyeon Sung, wiceprezes Lim Gawn Sup oraz dyrektorzy Choi Ji Hun i Son Jung Ho. Grupę Azoty SA reprezentowali: prezes spółki Tomasz Hinc oraz wiceprezesi Grzegorz Kądzielawski i Mariusz Grab, a także zarząd spółki Grupa Azoty Polyolefins.

– Podczas spotkania rozmawiano na temat wyzwań związanych z rozruchem nowej fabryki i przekazaniem jej do użytkowania Grupie Azoty Polyolefins – poinformowała Grupa Azoty. – Poruszono również temat dalszej współpracy z Hyundai Engineering przy planowanych do realizacji przez Grupę Azoty innych projektach strategicznych.

Polimery Police to nowo powstająca fabryka Grupy Azoty, obejmująca zespół instalacji do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu oraz instalacje do wytwarzania polipropylenu, o mocy produkcyjnej do 437 tys. ton rocznie. Obie kluczowe instalacje zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, umożliwiających wysoką elastyczność produkcji i możliwość wytwarzania szerokiej gamy różnych rodzajów polipropylenu. W zakres projektu wchodzi również gazoport w polickim porcie Grupy Azoty, czyli nowy terminal przeładunkowy i magazynowy zapewniający m.in. możliwość pozyskiwania drogą morską niezbędnych do produkcji surowców – propanu i etylenu.

(ek)