Zmiany na ulicy Bolesława Śmiałego. Trwa przebudowa na Turzynie

Od środy zmienia się organizacja ruchu na przebudowywanych ulicach na szczecińskim Turzynie. Kierowcom zostaje udostępniony odcinek ulicy Bolesława Śmiałego od ulicy Krzywoustego do ronda, łącznie z rondem (przejazd dla ulic Żółkiewskiego i Chodkiewicza). Do obecnie zamkniętej części od ronda do ulicy Ściegiennego (łącznie ze skrzyżowaniem) dojdzie odcinek od Ściegiennego do ulicy Jagiellońskiej.

– Przypominamy, że projekt zakłada przebudowę ulicy Bolesława Śmiałego na odcinku od ul. Krzywoustego do ul. Jagiellońskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Bolesława Śmiałego – Żółkiewskiego – Chodkiewicza – mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. – Po przebudowie ulica pozostanie dwukierunkowa, jednak zyska nową nawierzchnię z obustronnym pasem postojowym do parkowania równoległego oraz chodniki z ciętych szarych płyt granitowych.

Bezpieczeństwo poprawi wprowadzenie „strefy ruchu 30” oraz przejść „sugerowanych”, które będą wyniesione. Na chodniku wykonane zostanie oznakowanie o fakturze rozpoznawalnej przez osoby niewidome. Na skrzyżowaniu ulic Bolesława Śmiałego – Żółkiewskiego – Chodkiewicza zaprojektowano minirondo z przejezdną wyspą środkową o nawierzchni z kostki kamiennej.

Wokół ronda pojawią się „zielone” wysepki częściowo obsadzone krzewami. Projekt przewiduje zagospodarowanie placu przy skrzyżowaniu z ul. Żółkiewskiego. Plac stanowić ma obszar rekreacyjny, w tym celu ustawione zostaną ławki, posadzone będą drzewa i krzewy.

Wykonawca – firma Ben-Bruk – złożył wniosek terminowy związany z przesunięciem zakończenia robót o kolejne ponad dwa miesiące. Zarząd Dróg prowadzi analizę dokumentacji i argumentów przedstawionych przez firmę.

(as)