Zieloni: „Artur Szałabawka popełnił przestępstwo”. Dalszy ciąg sprawy zdjęcia wrzuconego do internetu

Dagmara Adamiak z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa przez posła Artura Szałabawkę przed jego biurem poselskim. Fot. Alan Sasinowski

Szczecińscy Zieloni uważają, że poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka szerzy nienawiść do osób ciemnoskórych. Zapowiedzieli, że złożą na policji zawiadomienie, że popełnił przestępstwo.

Chodzi o zdjęcie, które kilka dni temu Artur Szałabawka wrzucił do internetu. To fotografia ciemnoskórego młodego mężczyzny w szczecińskim autobusie. Mężczyzna przegląda telefon, nie wie, że ktoś robi mu zdjęcie. Artur Szałabawka opublikował fotografię z podpisem: ""Decyzja podjęta, będę publikował zdjęcia i wpisy, które przesyłają mi zaniepokojeni mieszkańcy, to mój obowiązek. <Panie pośle, już są w Szczecinie, proszę zwrócić uwagę na bliznę na policzku, dziś w autobusie trasa Załom - Podjuchy>. Po fali krytyki - m.in. ze strony związanej niegdyś z PiS-em Małgorzaty Jacyny-Witt, która napisała, że mężczyzna na zdjęciu to fryzjer, legalnie pracujący w Szczecinie - poseł usunął fotografię.

- W Szczecinie mieszka 40 tys. cudzoziemców, którzy tu pracują, płacą podatki i mają prawo tu być, czuć się bezpiecznie jak wszyscy inni. Oni też tworzą nasze miasto, otwarte i różnorodne. Wpis Artura Szałabawki jest najgorszą z możliwych praktyk - mówił w piątek przed jego biurem poselskim przy ul. Wielkopolskiej miejski radny Przemysław Słowik, współprzewodniczący Zielonych. - Poseł dopuścił się szczucia na drugiego człowieka.

Dagmara Adamiak stwierdziła, że komentarz, jaki poseł PiS dołączył do zdjęcia, sugerował, że mężczyzna na fotografii jest niebezpieczny. Wedle niej to szerzenie nienawiści.

- Dlatego składam zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez posła Szałabawkę z artykułu 119 mówiącego o dyskryminacji ze względu na rasę i narodowość - ogłosiła.

Radny Andrzej Radziwinowicz nie gryzł się w język:

- To, co zrobił poseł Szałabawka, to haniebna, ordynarna, rasistowska nagonka.

Rozmawialiśmy z Arturem Szałabawką w momencie, gdy rozpętała się wokół niego medialna burza. Mówił, że wrzucił zdjęcie, bo zgłosiła się do niego osoba zaniepokojona tym, że w Szczecinie mogą przebywać nielegalni uchodźcy - i usunął je zaraz po tym, jak mężczyzna na fotografii został zidentyfikowany jako legalnie zatrudniony fryzjer.

- A ja mam obowiązek wobec mieszkańców Szczecina, którzy martwią się napływem nielegalnych uchodźców - tłumaczył poseł. - Nie wierzę w niemieckie zapewnienia, że nie będą odsyłać nam uchodźców. Niedawno widziałem dwóch ciemnoskórych mężczyzn na autostradzie A6. W ubiegłym tygodniu otrzymałem informację o porachunkach cudzoziemców pod Mak Kwakiem... Po tym, jak opublikowałem zdjęcie, spadł na mnie hejt. Ci sami ludzie, hejtujący mnie mędrkowie, nie mieli problemu z tym, że podczas kryzysu migracyjnego w internecie publikowano zdjęcia polskich strażników granicznych - którzy bronili granicy - tak, aby można było rozpoznać ich twarze, znaleźć ich adresy zamieszkania.

I dodawał:

- W moim wpisie nie było żadnej agresji. Nikt nie będzie temu człowiekowi źle życzył. Jest tu legalnie, pracuje, prawdopodobnie się integruje. ©℗

(as)