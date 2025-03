Poseł PiS opublikował zdjęcie i rozwścieczył internautów

Wielu internautom ta publikacja się nie spodobała. Bardzo krytycznie zareagowała między innymi Małgorzata Jacyna-Witt, która przez kilka lat była związana z PiS-em, a teraz często komentuje politykę w mediach społecznościowych. Stwierdziła: "Obrzydliwe szczucie. To młody Tunezyjczyk, znakomity fryzjer w jednym ze szczecińskich salonów fryzjerskich, mówi trochę po polsku, ale po angielsku znakomicie. W przeciwieństwie do posła z PiS".

@Beata 2025-03-05 16:07:57 Proponuję zapoznać się ze znaczeniem słowa "afrykaner". Niektórzy komentujący, do szkoły to chodzili z przymusu.

@Deportacje ruszyły 2025-03-05 15:46:54 Gruzini to przyjaciele Kaczyńskiego,sam ich tu wpuścił.

Frank 2025-03-05 15:40:36 Nie znam tego pisowca ale widać że nie bez powodu jest zapisany do tej pisiej paczki, dziwne jest też to że o tej godzinie poseł szałabka powinien być w robocie bo za to zastają nasza kasę.. skąd oni są te pisowe

No właśnie 2025-03-05 15:35:43 Wyborco !!! Dość wybierania idiotów!!!

Beata 2025-03-05 15:33:02 To zwykła prowokacja.Na migranta 11 tysięcy miesięcznie z socjalu.Podwyżki prądu, gazu, śmieci, wody, zywności dla Polaków celm utrzymania Arabów i Afrykanerów. 50 centr migracyjnych w budowie, po wyborach prezydenckich przerzut milionów Afrykanerów z Niemiec do Polski, a wszystkiemu winny PiS.

@Dorota 2025-03-05 15:21:35 Tak niech się zajmie,bo Ty tylko ich eliminujesz. Sama zajeżdżasz mydelkiem FA ,czy KOKO CHALET?

Deportacje ruszyły 2025-03-05 15:11:04 "Decyzją sądu 136 trafiło do aresztu. Łącznie w polskich ośrodkach penitencjarnych, według stanu na koniec 2024 r., przebywa 322 Gruzinów. Na podstawie decyzji wydanej przez Straż Graniczną o zobowiązaniu do powrotu w ubiegłym roku z Polski wydalono 2589 obywateli Gruzji" - przekazał w lutym w komunikacie rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński.

Ale 2025-03-05 15:07:56 Ale jak to sami wpuścili ponad 350 tysięcy ludzi ! : https://www.dziennik.pl/artykuly/9614361,ponad-350-tys-wiz-dla-obywateli-krajow-muzulmanskich-i-afrykanskich.html

@Dorota 2025-03-05 15:06:40 Po co Dorota domaga się od kogoś innego co sama może zrobić dla naszej społeczności????? Nie leń się, weź sprawę w swoje ręce skoro Tobie to doskwiera i pomożesz nam wszystkim!

@Wstyd!! 2025-03-05 15:03:21 Masz rację "same ASY z zach-pomu" - najpierw Grodzki potem Wieczorek,Kotula.Kto ich wybiera? A wpis posła Sz. b.brzydki.

Irek 2025-03-05 15:00:26 Sami nawpuszczali ,a teraz odwracają kota ogonem. Niewinny Tunezyjczyk sobie siedzi ,a że wpuścili pòł wschodu ,to o tym cicho sza.

Dorota 2025-03-05 14:55:55 Panie Pośle Szałabawka, może wykaże Pan takie zainteresowanie śmierdzącymi osobami tzw. bezdomnymi którzy są bardziej uciążliwi w komunikacji miejskiej niż spokojny obcokrajowiec uczciwie pracujący i płacy podatki na Pana pensję i dodatki poselskie!

Agnieszka 2025-03-05 14:53:09 Môgł zrobić zdjęcie ukropom jak wpuszczali kogo popadnie.Pisowskie zakłamanie. A po drugie rozpowszechnianie czyjegoś wizerunku jest karalne. Pisowcy mają we krwi same afery.

Pjotr 2025-03-05 14:53:05 Ja tam widze "ich" już od lat w Szczecinie. I nie wiem czy to uchodźca, nielegalny imigrant czy pracownik. Ważny jest przekaz że tylko PiS to zatrzyma. Tak jak zatrzymywali do tej pory że gruzińskie szajki trochę za bardzo się rozrosły.

Wdzięczny Wyborca 2025-03-05 14:49:19 Zabłysnął pan Szałabawka (PIS) oj zabłysnął szacunek! Miało być w trosce o Polskę a co wyszło panie pośle? Gów***o wyszło a słodki zapach pozostanie na długo! Dumny pan i błyszczący nie tylko w regionie ale w całej Polsce, widać że pan robi na tym stanowisku oj robi po pachy...

Konfa 2025-03-05 14:45:43 Głupszy od Suskiego

ja 23 2025-03-05 14:44:28 Czym my szczecinianie zawiniliśmy , że wybieramy i reprezentują nas takie głąby,: szałabawka , matecki, nitras gróbarczyk, kotula, wieczorek. Wiem wszysto z małej, ale to mali ludzie z wielkimi aspiracjami nie reprezentujący sobą nic. Banda cwaniaków czasami trochę lepiej wyszczekanych jak kotula czy "pomarszczona"

Jojo 2025-03-05 14:42:37 To on jest jeszcze posłem w tej sytuacji? Każdy inny honorowy podał by się do dymisji a jeśli nie to jego partia powinna w trybie natychmiastowym wyrzucić go na pysk, bo psuje wizerunek swojej partii. PIS-owca zagubiona i zbłądziła upadek całkowity w sumie nie dziwi nic, czego spodziewać się od PIS-u. Pokazał Pan twarz gratuluję!

Delegalizacja PIS ! 2025-03-05 14:40:52 Poseł wykasował swój wpis po tym, jak uwagę zwróciła mu była radna PiS, mieszkanka Szczecina. "Obrzydliwe szczucie. To młody Tunezyjczyk, znakomity fryzjer w jednym ze szczecińskich salonów fryzjerskich, mówi trochę po polsku, ale po angielsku znakomicie. W przeciwieństwie do posła z PiS" - napisała polityk Małgorzata Jacyna-Witt. Szałabawka odpisał: "Rozumiem, że osoba została zweryfikowana przez Panią i nie jest to nielegalny uchodźca. Wpis usuwam co nie zmienia faktu że musimy być czujni!" (

Wniosek 2025-03-05 14:38:03 P. Jacyne-Witt przyjąć do PO, wykazała się nalezytą czujnością i poglądami zgodnymi z linią partii.

Hoi Mun 2025-03-05 14:33:57 Matecki, Szałabawka, kto tam jeszcze został z tych wybrańców dumy pomorza? Szczeci wstydzi się za WAS!!!

Gienek 2025-03-05 14:30:57 Córka pewnie dumna z tatusia i odwrotnie... kto to wybiera na takie odpowiedzialne stanowiska? Nieodpowiedzialny wyborcy... tacy sami jak kandydaci.

Wstyd !! 2025-03-05 14:27:06 Nie było z posłem nigdy dobrze, ale teraz zbłaźnił się do reszty działając takimi metodami... Same ASY z zach-pomu najpierw Matecki, teraz następny.. córcia radna minki stroi i szuka dziury w całym... Kto ich wybiera ??