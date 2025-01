PiS: "Karol Nawrocki nie pozwoli domknąć systemu"

Politycy PiS przekonują, że wybory prezydenckie w Polsce nie są uczciwe. Fot. Dariusz Gorajski

Platforma Obywatelska chce, żeby Karol Nawrocki wszedł do wyborczego ringu z jedną albo dwoma związanymi rękami, natomiast Rafał Trzaskowski ma mieć te ręce uwolnione, i jeszcze dwóch ma mu pomagać - tak pozycję swojego kandydata na prezydenta RP definiują politycy Prawa i Sprawiedliwości. Mimo to deklarują wiarę w to, że uda mu się wygrać wybory. W czwartek najważniejsi politycy szczecińskiego PiS zbierali podpisy poparcia dla swojego kandydata w pobliżu kładki prowadzącej na targowisko "Manhattan".

- Dzisiejszy obóz władzy z Donaldem Tuskiem na czele bardzo brutalnie depcze prawo i robi wszystko, żeby te wybory nie były wyborami uczciwymi i sprawiedliwymi. Od wielu miesięcy nie otrzymujemy środków, które należą się Prawu i Sprawiedliwości, tak jak innym partiom - mówił poseł Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski podczas rządów PiS.

Dodawał, że wstrzymywane jest wypłacenie i dotacji, i subwencji. I to pomimo dwóch orzeczeń Sądu Najwyższego, mimo dwóch uchwał Państwowej Komisji Wyborczej, mimo tego, że "minister finansów Andrzej Domański stwierdził wcześniej, że jeśli będą uchwały, to jego rola jako ministra jeśli chodzi o wypłacanie środków Prawu i Sprawiedliwości, jest tylko formalno - techniczna, że nie bada merytorycznie tych uchwał".

- To jest patologia tej władzy. Oni chcą, żeby Karol Nawrocki wszedł do ringu z jedną albo dwoma związanymi rękami, natomiast Trzaskowski ma mieć te ręce uwolnione, i jeszcze dwóch ma mu pomagać - ocenił poseł. - Będziemy dziś przekonywać, że trzeba zagłosować na kandydata obywatelskiego Karola Nawrockiego, bo to jest szansa na powstrzymanie dzisiejszego obóz władzy przed zawłaszczaniem państwa i przed domykaniem systemu. Oni chcą domknąć system, Rafał Trzaskowski ma być ostatnim, który będzie trzymał kluczce do domknięcia systemu.

Poseł Artur Szałabawka powiedział, że podstawą funkcjonowania demokratycznego państwa jest przeprowadzenie uczciwych wyborów. A w tej chwili, jego zdaniem, wybory za sprawą działań "obozu 13 grudnia", jak nazywa prawica rząd Donalda Tuska, w Polsce nie są uczciwe. Nie tylko z powodu niewypłacenia PiS-owi pieniędzy na kampanię.

- Nagminne są ataki na obywatelskiego kandydata doktora Karola Nawrockiego. Są przeprowadzone przez media mainstreamowe, które pokrywają 90 proc. polskiego rynku medialnego - stwierdził polityk.

Poseł Dariusz Matecki skupił się na atakowaniu głównego rywala Karola Nawrockiego, Rafała Trzaskowskiego. Poseł przekonywał, że prezydent Warszawy łamie prawo prasowe, ponieważ jego sztab nie wpuszcza wszystkich redakcji na wydarzenia kampanijne.

- Nie chcemy prezydenta, który jest skrajnie lewicowym ideologiem - mówił poseł. - Zakazywał Marszów Niepodległości, a tylko przed wyborami chciał w nim pójść. Nie chcemy prezydenta, który wprowadzał do szkół ideologów LGBT. Nie chcemy, żeby Rafał Trzaskowski został prezydentem, bo nie chcemy, żeby w miejscach publicznych pojawiały się w sprzedaży książeczki dla dzieci, w których są obsceniczne sceny seksu osób transseksualnych.

Udział w wyborach prezydenckich oprócz kandydatów PO i PiS zadeklarowali także m.in. Sławomi Mentzen z Konfederacji, Szymon Hołownia z Trzeciej Drogi, lewicowi politycy Magdalena Biejat i Adrian Zandberg oraz twórca Kanału Zero Krzysztof Stanowski. ©℗

(as)