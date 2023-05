Rząd ułatwi zdobywanie pieniędzy z UE. Rusza nowy program regionalny

Minister Marcin Horała powołał się na Eurostat, według którego Polska ma prawie 80 proc. średniej unijnej, jeśli chodzi o PKB.

Polska w ciągu dekady może dołączyć do najbogatszych krajów w Europie - taka deklaracja padła z ust polityka Prawa i Sprawiedliwości w piątek w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. A pomóc w osiągnięciu tego celu mają pieniądze z budżetu państwa przeznaczone dla samorządów, które ubiegają się o środki unijne, i aby je dostać, potrzebują wkładu własnego. Podmioty z Pomorza Zachodniego mogą liczyć na 265 mln zł wsparcia w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021 - 2027.

- Środki z budżetu państwa i środki unijne pracują wspólnie, żebyśmy zmieniali Polskę, nasze województwo i nasze miasta - mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała stwierdził, że Polska jest liderem w dziedzinie pozyskiwania środków europejskich - i ich skutecznego wydawania. To ważne, bo nasz kraj wszystko rozlicza i nie musi, jak niektóre inne państwa, oddawać pieniędzy.

- Wszystkie polskie programy, krajowe i regionalne, w nowej perspektywie unijnej są zatwierdzone - mówił polityk. - Chcemy, aby Polska była liderem po raz kolejny w wykorzystywaniu środków. Dlatego chcemy wesprzeć beneficjentów - zazwyczaj to samorządy, ale nie tylko - w tym, żeby sprawnie i szybko pozyskiwały pieniądze. Decyzją rządu uruchamiany rekordowej wielkości środki na wsparcie wkładów własnych. 265 milionów to kwoty z budżetu państwa, które będziemy dopłacać dla beneficjentów do ich wkładów własnych niezbędnych do pozyskiwania środków unijnych.

Marcin Horała zwrócił uwagę na dane Eurostatu, z których wynika, że Polska ma prawie 80 proc. średniej unijnej jeżeli chodzi o PKB. Według niego na "widocznym horyzoncie jest 100 i więcej procent".

- Polska w przeciągu może dwóch kadencji, może 10 lat, może stać się krajem, który należy do tych bogatszych, lepiej rozwiniętych w Europie - deklarował polityk. - To będzie osiągnięcie na skalę pokoleń. Ono jest w zasięgu naszej ręki.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker wskazywał, że pieniądze z centrali na wkład własny są szczególnie ważne dla mniejszych samorządów. Wiele z nich nie mogło bowiem do tej pory aplikować o europejskie pieniądze, ponieważ nie dysponowały wkładem własnym. Teraz ma się to zmienić. I to jest właśnie, podkreślał Paweł Szefernaker, zrównoważony rozwój, na którym zależy Prawu i Sprawiedliwości. Na ten wątek zwrócił uwagę także poseł Michał Jach.

- Zależy nam, żeby fundusze europejskie były wykorzystane, żeby zapączkowały jak drożdże, żeby służyły budowie, inwestycjom, rozwojowi w Polsce gminnej, powiatowej, bo to wszystko oznacza lepszy standard życia, miejsca pracy - stwierdził poseł Leszek Dobrzyński.

Poseł Artur Szałabawka opowiadał, że pod rządami prawicy Pomorze Zachodnie jest wielkim placem budowy. A inwestycje realizowane są też mniejszych ośrodkach, nie tylko w dużych aglomeracjach.©℗

(as)