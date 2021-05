Posłowie PiS-u reklamują Polski Ład

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości z województwa zachodniopomorskiego zapewniają, że ogłoszony tydzień temu przez liderów prawicy Polski Ład, czyli pakiet nowych rozwiązań ekonomiczno - społecznych na czas po pandemii, jest propozycją kompleksową. Ma nie tylko podnieść poziom życia Polaków, ale być także impulsem do rozwoju gospodarki.

- Polski Ład to wielka historyczna chwila, czasami rewolucyjne zmiany, skorelowane z wychodzeniem z kryzysu covidowego - powiedział Leszek Dobrzyński podczas spotkania z dziennikarzami. - Podniesienie kwoty wolnej od podatków do 30 tysięcy złotych to naprawdę wielki projekt. Znaczna część emerytów będzie dostawała emerytury bez podatków. W kieszeni Polaków pozostanie więcej pieniędzy. Już za kilka lat nakłady na służbę zdrowia mają sięgać 7 proc. PKB.

Projekty Polskiego Ładu w regionie

Polityk zwrócił uwagę na to, że w programie prawicy znalazły się projekty dotyczące ściśle naszego regionu. To inwestycje budowlane, takie jak droga S10 i S11, ale przede wszystkim Zachodnia Obwodnica Szczecina.

- Jesteśmy partią wiarygodną, pokazaliśmy to w ostatnich latach - stwierdził Artur Szałabawka. - Nawet nasi przeciwnicy muszą przyznać, że to, co PiS zapowiada, to realizuje. Przypomnę: programy społeczne, 500 +, trzynasta i czternasta emerytura. Przez wiele dziesiątek lat dyskutowano o Zachodniej Obwodnicy Szczecina, ale nic z tej dyskusji nie wynikało. Mieszkańcy Szczecina czekali na nią 30, a nawet i więcej lat. PiS zobowiązało się podjąć ten temat i już go realizuje.

Według posła wszystko to sprawia, że Polacy mogą wierzyć, iż kolejne obietnice prawica także urzeczywistni.

- Na kwestie socjalne, społeczne skokowo zwiększają się środki - mówił Michał Jach. - Ale rząd PiS ma pełną świadomość, że nie da się inwestować w infrastrukturę, nie da się podnosić poziomu życia bez dobrze funkcjonującej gospodarki, bo tylko taka da przychody obywatelom i państwu, aby mogło realizować strategiczne inwestycje. Jest dużo środków dla przemysłu, dla przedsiębiorców. Za klika lat będziemy mieli wielki hub nadbałtycki. Cyfryzacji państwa będą dokonywać polskie firmy, polski start -upy. Opozycja zarzuca nam, że myślimy tylko o emerytach i rodzinach. Dla każdego, który potrafi logicznie myśleć, jest oczywiste, że aby dać pieniądze emerytom, matkom, rodzicom, dzieciom, trzeba je skądś wziąć. Można je wziąć tylko z dobrze działającej gospodarki. A ona od pięciu lat dynamicznie przyspiesza.

PiS: Dobre prognozy dla Polski

Parlamentarzysta przypomniał, że i instytucje europejskiej, i banki, i agencje ratingowe pod względem gospodarczym mają dla Polski dobre prognozy. Jednym z obiecujących parametrów jest wyjątkowo niskie bezrobocie. Dlatego PiS wierzy, że w ciągu 10 lat Polska będzie w stanie osiągnąć europejską średnią poziomu życia. Punkt odbicia, mimo pandemii, jest niezły.

- Niektórzy posłowie z opozycji mieli zarzuty, że niektóre pomysły z Polskiego Ładu to ich pomysły, które kiedyś proponowali - dodawał Leszek Dobrzyński. - Sęk w tym, żeby pomysłów nie traktować osobno, ale ubrać je w całościowy program. Pomysły są skorelowane również z funduszami europejskimi, z nową perspektywą europejską.

Podczas konferencji padło także zapewnienie, że przyspieszone wybory parlamentarne nie są planowane.

Platforma Obywatelska uważa, że Polski Ład dzieli Polaków, bo poprawi sytuację tylko tych, którzy zarabiają do 6 tysięcy złotych brutto, za to osłabi pozycję przedsiębiorców i klasy średniej. Lewica z kolei zarzuca Polskiemu Ładowi, że nie ma w nim nic, co oddaliłoby widmo katastrofy ekologicznej. ©℗

