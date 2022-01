ZDiTM koryguje częstotliwość kursów. Dla linii 63 i 107 rozkłady specjalne

Od najbliższej soboty, 15 stycznia br., na dwóch linach autobusowych 63 (Kołłątaja - Skolwin) i 107 (pl. Rodła - Police Wyszyńskiego) ZDiTM wprowadza do odwołania nowe specjalne rozkłady jazdy. W przypadku tej pierwszej będzie to oznaczać zmniejszenie częstotliwości, a tym samym łącznej liczby kursów w dni powszednie. Natomiast w odniesieniu do tej drugiej od poniedziałku do piątku w szczytach komunikacyjnych autobusy będą jeździć częściej, ale w weekendy za to liczba ich kursów na niej zostanie znacznie ograniczona.

ZDiTM jako organizator przewozów tłumaczy wprowadzenie nowych rozkładów jazdy dla linii 63 i 107 trudną sytuacją kadrową spółki SPPK, która je obsługuje.



Do tej pory autobusy linii 63 w dni powszednie kursowały w zależności od pory dnia co 12-13 minut w godz. 5.35 - 8 i w godz. 13.40 - 16.25, w pozostałych godzinach do wczesnego popołudnia co 25 minut, a po szczycie popołudniowym do wieczora co 20-25 minut. Od przyszłego tygodnia, czyli po korekcie, od poniedziałku do piątku w szczytach komunikacyjnych częstotliwość odjazdów ustalona została co kwadrans, poza nimi co 25 minut, a po godzinie 17 tylko co 30 minut. W sumie zliczając wszystkie kursy na tej linii w obu kierunkach danego dnia autobusy wykonywały ich łącznie 120. Po zmianie będzie ich mniej o 14. Na tym samym poziomie jak dotąd pozostanie liczba kursów wykonywanych w soboty, niedziele i święta.

Tymczasowy rozkład jazdy obowiązywać ma także na linii 107. Znajduje się przy nim stosowna adnotacja, że ten dotyczy okresu od września do czerwca. W dni powszednie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu kursy będą wykonywane co 6-8 minut, a nie jak dotąd co 8-10 minut. Poza nimi tak samo, czyli co 10 minut, a w godzinach wieczornych niektóre co 20 minut. Ta zmiana w łącznym rozrachunku daje łącznie tylko o 4 kursy dziennie więcej, po dwa w każdej relacji. Po spojrzeniu w sam rozkład, jaki przygotował ZDiTM, jednak okazuje się, że dla przykładu w porównywalnych przedziałach czasowych dla wspomnianych porannych i popołudniowych szczytów korekta oznacza realne zwiększenie liczby kursów po siedem.

Inaczej, a to znaczy, że już mniej różowo, rzecz się ma z częstotliwością, z jaką autobusy linii 107 pojawiać się będą teraz na przystankach w weekendy. Bo w soboty - według nowego rozkładów - ich kursy zaplanowane są w godz. 12–18 co 12 minut, w godz. 10–12 co 15 minut, w pozostałym okresie co 20 minut. W realnym wymiarze to okrojenie łącznej liczby kursów na tej trasie w obu kierunkach o 40. Natomiast w niedziele przy założonej 20-minutowej (takiej samej jak w święta) częstotliwości zmaleje w stosunku do obecnej w sumie o 30 kursów. ©℗

(MIR)

Fot. Mirosław WINCONEK