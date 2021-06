Wakacje w komunikacji. Zmiany w rozkładach

W związku z rozpoczęciem wakacji i okresu urlopowego ZDiTM wprowadza jak co roku na ten czas zmiany w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej. Warto o tym wiedzieć i zaglądać w rozkłady, planując podróż, by uniknąć na przystanku niespodzianki.

Od soboty 26 czerwca do końca sierpnia na liniach 61, 74 i 87 w dni powszednie obowiązują letnie rozkłady jazdy bez zmiany częstotliwości kursowania. Na linii 66 w dni powszednie autobusy wszystkie kursy rozpoczynają i kończą na pętli „Podjuchy” (bez wydłużeń trasy niektórych kursów do pętli „Klucz"). Z kolei na linii 103 w dni powszednie letni rozkład jazdy oznacza czasową likwidację podjazdów do filii SP8 w Policach bez zmiany częstotliwości kursowania autobusów. Natomiast linie 98, 109 i 110 zostały zawieszone. Ponadto na liniach 111, 904 i 908 obowiązuje teraz rozkład jazdy dla okresu wolnego od nauki w szkołach. Na linii pospiesznej H w dni powszednie wprowadzony został też letni rozkład jazdy – kursy wykonywane będą tylko w godzinach szczytu.

Od 1 lipca do końca sierpnia w dni powszednie letni rozkład jazdy zacznie obowiązywać także na linii 107 - z 8-minutową częstotliwością kursów w godzinach szczytu i 10-minutową w godzinach poszczytowych; w godzinach wieczornych, w soboty, niedziele i dni świąteczne bez zmian.

Nieco dłużej, bo do 30 września, także autobusy linii 53 i 60 w dni powszednie kursują teraz według letnich rozkładów jazdy z 15-minutową częstotliwością w godzinach szczytu, w pozostałych godzinach bez zmian.

Ponadto od nocy 25/26.06.2021 r. ZDiTM przywrócił kursowanie linii nocnych w pełnym zakresie, a od minionej niedzieli linii 72 w niedziele i dni świąteczne zgodnie ze stałym rozkładem jazdy.

Na wybranych kursach porannych oraz późnopopołudniowych i wieczornych zmiany dotyczą także linii 86, które polegają one na zmianie ich relacji w okresie wakacji szkolnych. A autobusy linii 90 i 95 jeżdżą w dni powszednie co 20 minut.

Szczegółowe informacje dostępne na www.zditm.szczecin.pl. ©℗

(MIR)