W komunikacji koniec lata. Powakacyjne odwieszanie i korekty

Od środy (1 września) szczeciński Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wprowadza powakacyjne zmiany w kursowaniu autobusów kilkunastu linii i jednej tramwajowej. Będą zmiany w rozkładach jazdy, na swoje trasy powrócą te autobusy, których funkcjonowanie w szczycie lata jest zawsze zawieszane. A na kilku liniach pojawią się też korekty przystankowe.

Składy tramwajowych „dwunastek" z 1 września będą kursować ze zwiększoną częstotliwością w godzinach szczytu popołudniowego już od godz. 13, a nie - jak do tej pory od godz. 14. Nastąpią też zmiany w rozkładach linii 61, 66, 74, 86, 87, 103, 107. Ponadto do października wydłużone godziny kursowania będzie miał autobus linii pospiesznej H, który w okresie wakacji kursował tylko w godz. 6-9 i 13-17. Przez najbliższe dwa miesiące z pl. Rodła do Osiedla Dąbie i w przeciwnym kierunku wykonywać będzie przynajmniej jeden kurs w godz.6-18.

Przywrócone zostaje także kursowanie autobusów na liniach 98, 109 i 110. Na liniach 111, 904 i 908 obowiązują rozkłady jazdy ważne w okresie nauki w szkołach.

Niespodziankę powakacyjną ZDiTM przygotował również dla korzystających na co dzień z linii 74, 105, 527 i 535. Od dziś będą one miały nowe przystanki „Modra”, zlokalizowane w ul. Szerokiej, po południowej stronie skrzyżowania z ul. Modrą (nr 37751 w kierunku Bezrzecza, 37752 w kierunku Krzekowa). Oba usytuowane są tuż przy ostatnim z nowych rond, jakie powstało na ciągu z przebudowaną ul. Władysława Szafera w miejscu starego minironda. Są to przystanki opatrzone tabliczkami z literami „nż", czyli na żądanie.

Równocześnie ZDiTM wprowadza zmianę rozkładów jazdy linii 74 i 105 - korekta dotyczy godzin odjazdów i czasów ich przejazdu bez zmiany częstotliwości kursów. Skorygowane zostały nadto nazwy przystanków z „Modra” na „Żyzna” oraz „Ogrody Działkowe” na „Ogrody »Krzekowo«”.

(MIR)