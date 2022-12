Zdążą do wiosny? Rewitalizacją nad Łarpią na zakręcie

Jeszcze we wrześniu ubiegłego roku wydawało się, że rewitalizacja terenów nad Łarpią w Policach lada dzień się zakończy. Wtedy informowaliśmy, że do zrobienie pozostało niewiele. Ostatecznie wykonawca nie podołał temu zadaniu. Gmina pod koniec października rozwiązała z nim umowę. Prace ma dokończyć gminna spółka Trans-Net.

- Trans-Net ma zrealizować to zadanie do końca marca - mówi Krzysztof Kuśnierz, naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Policach. - Umowa została podpisana na początku grudnia.

Poprzedni wykonawca zadanie zrealizował w około 80 procentach.

Termin zakończenia tej inwestycji był już kilka razy przekładany. Jak wcześniej informowaliśmy, gmina dała szansę dotychczasowemu wykonawcy na dokończenie prac pomimo znacznych opóźnień. Zadania jednak nie zdołał zrealizować. Po rozwiązaniu z nim umowy powierzono je właśnie gminnej spółce w trybie „z wolnej ręki”.

Inwestycja ta obejmuje: budowę ścieżki rowerowej w ul. Goleniowskiej – od placu Chrobrego do Łarpi; budowę ciągu pieszo-rowerowego – wzdłuż całego nabrzeża aż do przystani żeglarskiej przy ul. Konopnickiej; budowę pomostów dla wędkarzy, placów zabaw, placów rekreacyjnych i wypoczynkowych. Do dyspozycji osób odwiedzających to miejsce mają być strefy: relaksu, dziecka, szachistów, aktywności fizycznej.

Jej koszt to ok. 6,5 miliona złotych. Jest dofinansowana ze środków unijnych. ©℗

