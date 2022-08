Trwa inwestycja nad Łarpią

Do końca września mają się zakończyć prace związane z rewitalizacją terenów nad Łarpią w Policach. Na budowie prace kontynuuje dotychczasowy wykonawca. Jeszcze w maju tego roku gmina była gotowa wypowiedzieć mu umowę z powodu zastoju (informowaliśmy o tym), ostatecznie tego nie zrobiła.

Gmina postanowiła dać dotychczasowemu wykonawcy kolejną szansę, m.in. ze względu na trudną sytuację na rynku budowlanym. Sama doświadczyła tego przy przetargach na planowane obecnie inne inwestycje – ofert albo nie ma, albo są za drogie. Kiedy więc firma, która realizuje inwestycję nad Łarpią, odzyskała płynność finansową, gmina odstąpiła od zamiaru wypowiedzenia jej umowy. Ma być wykonana do końca września tego roku.

Przypomnijmy, że inwestycja obejmuje: budowę ścieżki rowerowej w ul. Goleniowskiej – od placu Chrobrego do Łarpi; budowę ciągu pieszo-rowerowego – wzdłuż całego nabrzeża, aż do przystani żeglarskiej przy ul. Konopnickiej; budowę pomostów dla wędkarzy, placów zabaw, placów rekreacyjnych i wypoczynkowych. Do dyspozycji osób odwiedzających to miejsce mają być strefy: relaksu, dziecka, szachistów, aktywności fizycznej.

Jej koszt to ok. 6,5 miliona złotych. Jest dofinansowana ze środków unijnych. Pod koniec maja tego roku była wykonana w 80 procentach.

