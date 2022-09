Pracują nad Łarpią. Teraz czas na pomosty

Dobiega końca rewitalizacja terenów nad Łarpią w Policach. Właśnie trwa montaż urządzeń zabawowych i desek na pomostach. Wykonawca ma czas na zrealizowanie całego zadania do końca września.

Przypomnijmy, że termin zakończenia tej inwestycji był już kilka razy przekładany. Jak już informowaliśmy, gmina dała jeszcze jedną szansę dotychczasowemu wykonawcy na dokończenie prac. Zwłaszcza że zdecydowana większość została już wykonana.

– Widzimy postęp, wykonawca realizuje zadanie – poinformował na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Policach wiceburmistrz Jakub Pisański.

– Wykonawca kontynuuje prace we wszystkich branżach – zaczęto montować słupy oświetleniowe, przywieziono deskę, która jest również montowana, przywiezione są zabawki – dodał Krzysztof Kuśnierz, naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego UM w Policach. – Mały zakres prac nam został. I zgodnie z tymi planami, o których mówiłem w czerwcu, do końca września powinno to być zakończone.

Inwestycja ta obejmuje: budowę ścieżki rowerowej w ul. Goleniowskiej – od placu Chrobrego do Łarpi; budowę ciągu pieszo-rowerowego – wzdłuż całego nabrzeża aż do przystani żeglarskiej przy ul. Konopnickiej; budowę pomostów dla wędkarzy, placów zabaw, placów rekreacyjnych i wypoczynkowych. Do dyspozycji osób odwiedzających to miejsce mają być strefy: relaksu, dziecka, szachistów, aktywności fizycznej.

Jej koszt to ok. 6,5 miliona złotych. Jest dofinansowana ze środków unijnych. ©℗

(sag)