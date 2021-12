Zarząd województwa kontra PiS. O budżecie, potrzebach mieszkańców i... Marii Antoninie

Sejmik zachodniopomorski uchwalił budżet na przyszły rok. Zarząd województwa chwalił się, że to dobry plan dochodów i wydatków, w którym nacisk położono na wartości takie jak otwarta społeczność, dynamiczna gospodarka, sprawny samorząd i partnerski region. Klub Prawa i Sprawiedliwości, w sejmiku opozycyjny, głosował przeciw. Plan zarządu skrytykował jako "budżet rozrywkowo - administracyjny".

Marszałek: "Wchodzimy w kluczową fazę"

Dochody województwa w roku 2022 mają wynieść 1 348 636 600 zł. Wydatki - 1 555 234 611. Zadłużenie planowane jest na poziomie 465 246 592 zł.

- To największy budżet, jaki kiedykolwiek mieliśmy. Również pod względem wydatków inwestycyjnych - mówił marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. - Wchodzimy w kluczową fazę realizacji projektów współfinansowanych w ramach perspektywy 2014 - 2020. Spodziewamy się, że dwa kolejne lata - a wszystkie te inwestycje musimy skończyć do 2023 - będą powodowały, że nasze wydatki inwestycyjne będą rekordowe. Mamy również rekordową nadwyżkę operacyjną. Staramy się dość oszczędnie gospodarować mieniem publicznym w wydatkach bieżących, aby wszystkie możliwe pieniądze odkładać na tak śmiałe i ambitne zadania inwestycje, które teraz są realizowane. Mamy 265 milionów nadwyżki operacyjnej.

Co do celów strategicznych. W ramach "otwartej społeczności" marszałek będzie wspierał m.in. europejski rok młodzieży, program in vitro, obszary wiejskie, a także regionalne centra szkoleniowe dla ochotniczej straży pożarnej. Chce również wyciągnąć pomocną dłoń do grup w jego optyce marginalizowanych. "Dynamiczna gospodarka" zakłada m.in. rozbudowę regionalnego systemu innowacji oraz rozwijanie tras rowerowych. W haśle "sprawny samorząd" zawierają się m.in. inwestycje drogowe czy rozbudowa Teatru Polskiego. "Partnerski region" to m.in. kontynuacja działań polsko - niemieckich z Meklembrurgią -Pomorzem Przednim czy Brandenburgią.

Małgorzata Jacyna - Witt: "Mówicie do mieszkańców jak Maria Antonina"

- To budżet rozrywkowo - administracyjny - oceniła propozycję marszałka Małgorzata Jacyna - Witt, przewodnicząca klubu PiS w sejmiku.

Według radnej flagowe inwestycje zarządu dałoby się zrobić skromniej. Jej zdaniem Teatrowi Polskiemu wystarczy zwykły remont, a nie budowa nowej części - co dałoby 100 milionów oszczędności. Muzeum Morskie powinno, jak przekonywała, kosztować 80, a nie 150 milionów. A na budowie nowej siedziby urzędu dałoby się, jej zdaniem, zaoszczędzić 50 milionów.

- Na co moglibyśmy wydać te pieniądze? Proszę sobie wyobrazić, że w Polsce kilka milionów Polaków nie ma toalet w domach. W Szczecinie toalet nie ma w 3 800 mieszkań. To sytuacja dramatyczna - mówiła radna. - Ok. 10 tysięcy mieszkań w województwie zachodniopomorskim mogłoby zyskać łazienki i toalety, gdybyśmy to sfinansowali z naszego budżetu. W 50 proc. moglibyśmy finansować to z naszego budżetu, a w 50 proc. z budżetu gmin.

Radna w pewnym momencie przywołała postać francuskiej królowej, Marii Antoniny.

- Przypisuje się jej, że gdy paryżanie umierali z głodu, krzycząc, że nie mają chleba, powiedziała im: "Możecie jeść ciastka" - stwierdziła M. Jacyna - Witt. - Mam czasami wrażenie, że samorządy w Polsce, w tym przypadku mówimy o samorządzie województwa zachodniopomorskiego, w ten sposób odpowiadają mieszkańcom: będziecie chodzić do teatrów i do muzeów, nie musicie chodzić do toalet.

Marszałek pod koniec dyskusji o budżecie stwierdził, że chciałby społeczeństwa dobrze wyedukowanego, opartego na wiedzy i kulturalnego. ©℗

(as)