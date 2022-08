Żagle 2022. W środę pierwsza jednostka wpłynie do Szczecina

W piątek 19 sierpnia w Szczecinie rozpocznie się żeglarskiego święto - Żagle 2022. Tymczasem dzisiaj - w środę, przy nabrzeżu Pasażerskim - od strony Wałów Chrobrego - zacumuje pierwsza jednostka. W czwartek powitamy ORP Iskrę, a w piątek Gorch Focka.

W weekend w Szczecinie będziemy gościli największe nazwiska popowej sceny muzycznej, a na scenie szantowej na Wałach Chrobrego posłuchamy klimatycznej i tematycznej muzyki nawiązującej do żeglarskiego święta. Będzie też jarmark i występy orkiestr dętych z całej Polski. Największymi gwiazdami będą jednak żaglowce, które zaprezentują się na tle Wałów Chrobrego oraz Łasztowni, zabiorą też na pokład gości, a ich załogi opowiedzą podczas zwiedzania o swoich jednostkach.

Już dzisiaj - w środę 17 sierpnia - jako pierwsza, przypłynie do Szczecina Joanna Saturna. Ma się to stać o g. 16. Zacumuje przy Nabrzeżu Pasażerskim. W czwartek o godzinie 13 powitamy ORP Iskra. Prezentowała się będzie przy Bulwarze Chrobrego. W piątek o godzinie 11 powitamy niesamowitego Gorch Focka. Żaglowiec zostanie w Szczecinie do 21 sierpnia do godziny 17.

- Będzie to doskonała okazja do zobaczenia pływających 135 milionów euro. Tyle właśnie pochłonęło w Niemczech jego odrestaurowanie. Jego pobyt w Szczecinie to również okazja do zrobienia pięknego zdjęcia, gdyż cumował będzie w najbardziej reprezentacyjnym miejscu – u stóp Wałów Chrobrego - informuje Andrzej Kus, rzecznik spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

Więcej szczegółów imprezy oraz dokładny plan wydarzenia znajdziemy na stronie www.zagle.szczecin.eu

(K)