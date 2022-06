Wybrali projektanta Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu na opracowanie projektu budowlanego dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina (ZOS) w ciągu drogi ekspresowej S6. Przetarg był podzielony na dwa zadania: pierwsze od Kołbaskowa do Polic oraz drugie od Polic do Goleniowa. Dla obu zadań jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Transprojekt Gdański. Jej wartość dla zadania pierwszego to 13,28 mln zł, natomiast dla drugiego – 22,12 mln zł. Teraz pozostali wykonawcy mają 10 dni na ewentualne odwołania od wyboru ofert.

Dwie części Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Przetarg na opracowanie dokumentacji dla ZOS składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy odcinków Kołbaskowo – Dołuje i Dołuje – Police. Ich łączna długość to 25,5 km. Druga część natomiast dotyczy odcinka Police – Goleniów o długości 23,41 km, który zawiera planowany tunel pod Odrą o długości ok. 5 km.

Kryteriami oceny ofert oprócz ceny (60 proc.) jest również doświadczenie zespołu projektowego (40 proc.). Obejmuje ono doświadczenie projektantów drogowych, mostowych, a dla części drugiej również projektanta tunelu. Na wykonanie projektu budowlanego przewidziano dla części pierwszej 13 miesięcy, zaś dla części drugiej (odcinek z tunelem) – 15 miesięcy.

Złożono 13 ofert na projekt obwodnicy

Dla zadania pierwszego wpłynęło pięć, natomiast dla zadania drugiego osiem ofert. Były one dokładnie sprawdzane i weryfikowane, w tym pod kątem wykazywanego doświadczenia zespołu projektowego.

– Ogłoszenie przetargu w grudniu ubiegłego roku było możliwe dzięki decyzji ministra infrastruktury – przypomina Mateusz Grzeszczuk z GDDKiA. – Pod koniec listopada 2021 r. przyznał on 411,2 mln zł na prace przygotowawcze dla tej inwestycji. Obejmują one również uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i wypłatę odszkodowań za nieruchomości pod drogę.

Drugi tunel w regionie

Zachodnia Obwodnica Szczecina będzie miała długość ok. 48,6 km.Ominie aglomerację szczecińską od zachodu i północy. Droga na wysokości Polic przejdzie pod Odrą tunelem.

Sąsiedztwo instalacji przemysłowych zakładów chemicznych w Policach spowodowało konieczność wydłużenia tunelu z 3,5 do 5 km. Będzie to drugi, obok budowanego pod Świną, obiekt tego typu na Pomorzu Zachodnim i jednocześnie najdłuższy tunel w Polsce.

Obwodnica odciąży Szczecin

Nowa trasa będzie stanowiła alternatywę dla obecnego szlaku S3/A6 omijającego Szczecin od południa oraz wschodu i razem z nim utworzy ring wokół miasta. Droga znacząco poprawi skomunikowanie całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg szybkiego ruchu na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Szczególne znaczenie będzie miała dla położonych na północ od Szczecina Polic. Obecnie, aby dojechać z Polic do węzła S3/S6 Goleniów Północ, trzeba przejechać 58 km. Po wybudowaniu obwodnicy trasa ta skróci się do 23 km, a czas przejazdu kilkukrotnie. Z centrum Szczecina wyprowadzona zostanie znacząca część ruchu samochodowego, w tym pojazdy jadące do zakładów chemicznych w Policach.

(ek)