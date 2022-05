Nowa arteria w wersji okrojonej. Obwodnica z tramwajem na razie tylko do Krzekowa

Kto i za ile zechce podjąć się zadania dobudowy dalszego odcinka w okrojonej jednak wersji nowej trasy dwujezdniowej z torowiskiem dla tramwajów na razie od ul. Władysława Szafera do wysokości obecnej pętli przy ul. Żołnierskiej dowiemy się 1 lipca. Na ciąg dalszy torów od nowych rozjazdów na Krzekowie pieniędzy na razie nie ma. Dlatego powstanie tylko część drogowa. Przetarg na wykonawcę spółka Tramwaje Szczecińskie ogłosiła w ubiegłym tygodniu.

Inwestycja zakłada dobudowę odcinka torowiska do wysokości skrzyżowania ulic Klonowica i Żołnierskiej. Przy tej ostatniej zniknąć ma pętla w dotychczasowym kształcie. Będzie to lustrzane odbicie arterii, która już istnieje wzdłuż przebudowanej ul. Szafera. Teraz ten szlak kończy się ślepym wylotem tuż za rondem Żołnierzy Polskich Misji Pokojowych ONZ, jakie powstało przy skrzyżowaniu z ul. Romera. Nowa trasa stanie się przedłużeniem tej swoistej obwodnicy tramwajowej wokół zachodnich osiedli miasta. A biec będzie nowym śladem równolegle do ul. Szerokiej, tuż za znajdującymi się przy niej domami z wylotem przez pas obecnych nieużytków

