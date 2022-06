Kto i za ile przebuduje tę kamienicę? Pustostan STBS przy deptaku z perspektywą na odmianę

Podświetlona odnowiona elewacja, przebudowane lokale, dobudowane balkony od podwórza i winda. Tak ma wyglądać po kapitalnym remoncie kolejna z pozostałych wciąż do renowacji kamienic w kwartale śródmiejskiej zabudowy przy ulicy Księcia Bogusława X 49 w Szczecinie. Przetarg na modernizację ogłosiło właśnie Szczecińskie TBS. Ponad trzy dekady już czeka na inwestycję i nie jest jedyną z nieruchomości w tej okolicy wciąż w opłakanym stanie.

Kamienica jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków, liczy sobie 112 lat. Jest jedną z kilkudziesięciu w słynnych swego czasu tzw. kwartałach norweskich, których kompleksową rewitalizacją miała zająć się pewna norweska spółka URGN. W latach 90. minionego wieku władze Szczecina zawarły z nią stosowne umowy. Ta jednak okazała się wydmuszką. Dekady mijały, podobnie jak dysponenci nieruchomości w tym rejonie śródmieścia. Po wielkich projektach przebudowy na murach tych, które nie doczekały do tej pory remontów, pozostały poblakłe plansze z wizualizacjami niedokończonego do dziś w kolejnej z wersji przedsięwzięcia.

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa

