Wszystkie tramwaje w centrum Szczecina na chwilę stanęły. Mogą jeszcze być opóźnienia

Kamil

2021-09-08 11:49:13

Komunikacja miejska szwankuje i to na całego wczoraj także opóźnienia i korki. Za to rada miejska zajmuje się mazidłami radnej Jackowski. Korki na wjazd do Szczecina rano sięgają Dąbia. W magistracie samozadowolenie że mamy inwestycje ale okazało się trzeba pożyczki ciągle brać. To miasto jest okropnie zadłużone a nowego przemysłu i pomysłu nie ma.