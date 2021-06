Nie jeździły tramwaje na prawobrzeże Szczecina. Wybrzuszyła się szyna

Zielonkawy radny

2021-06-18 18:26:00

Co się martwicie że szyna się wygła i tramwaje nie jeżdżą. Mamy festiwal foodtracków i koło na Łasztowni. Mamy niekoszone kwietne łąki i uachnięte drzewka.Te co nie uschną to wytniemy a drzewka będziemy wozić na telefon w donicach.To jest Europa!