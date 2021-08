Całkowite wstrzymanie ruchu tramwajów między zajezdnią Pogodno i pl. Gałczyńskiego. Przebudowa węzła Łękno

Przebudowa węzła Łękno wymusi w ten weekend (14 i 15 sierpnia) całkowite wstrzymanie ruchu tramwajów al. Wojska Polskiego między zajezdnią Pogodno i pl. Gałczyńskiego.

W sobotę i w niedzielę zaplanowane zostało przełożenie rozjazdów na torowisku, co będzie oznaczać, że od poniedziałku (16 bm.) składy pojadą torem prawym w kierunku centrum. Dlatego w nadchodzący weekend „jedynki" kursować będą zmienioną trasą z Głębokiego przez Las Arkoński do Potulickiej, a za zawieszone na dwa dni „dziewiątki" odcinek od Głębokiego przez al. Wojska Polskiego do pl. Gałczyńskiego obsłuży zastępczy autobus linii 809.

Szczegóły wszystkich zmian na www.zditm.szczecin.pl. Wykonawca inwestycji przygotowuje się także do przekierowania ruchu kołowego na prawą jezdnię alei, tę do centrum, co powinno nastąpić jeszcze w tym miesiącu. ©℗

(MIR)