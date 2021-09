Wrześniowy weekend w regionie. Co się dzieje?

Jedziemy do Cedyni!

Cedynia. Warto wybrać się w sobotę do Cedyni, gdzie od g. 14.15 w ramach gminnych dożynek wziąć można udział w wydarzeniu pod nazwą: „Tradycje, obrzędy i historia na pograniczu Odry – Cedynia 2021”. W programie: 14.15 – Przywitanie przedstawicieli sołectw z wieńcami na placu przy kościele; 14.25 – Uroczyste wejście z wieńcami do kościoła; 14.30 – Msza Święta Dziękczynna za tegoroczne plony w kościele pw. Narodzenia NMP w Cedyni; 15.30 – Przemarsz korowodu dożynkowego do Amfiteatru Miejskiego; 15.45 – Uroczyste rozpoczęcie Dożynek Gminnych 2021, prezentacja sołectw, przywitanie uczestników i zaproszonych gości, staropolski obrzęd dożynkowy. O g. 16.30 – Blok koncertowy Polskich i Niemieckich zespołów artystycznych przeplatany konkursami: zespół Kalina, grupa Drums Alive z Lunow, zespół Werner Band, zespół Mierzynianki, zespół Czciborzanie, zespół Gama, zespół Kalimera. O g. 20.15 – Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród za konkursy; g. 21.00 – Gwiazda wieczoru Power Play; 22.15 – Zabawa taneczna z DJ-em. Od g. 13 trwać będą polsko-niemieckie warsztaty: wyplatania wieńca dożynkowego, carvingu – warsztaty dekoracji potraw, układania ikebany z kwiatów ogrodowych i polnych oraz konkursy: najładniejszy wieniec dożynkowy, najokazalszy bochen chleba, najpiękniejszy bukiet z kwiatów ogrodowych i polnych, konkurs kulinarny pt. „Tradycyjne potrawy polskie i niemieckie”, potyczki sołeckie.

Festiwal muzyki organowej i kameralnej

Kamień Pomorski. W piątek (3 września) o g. 19 rozpocznie się w zabytkowej katedrze ostatni koncert w ramach 57. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Wystąpią: Dominik Łukaszewski – organy, Krzysztof Jakowicz – skrzypce i Jakub Jakowicz – skrzypce. W programie: Johann Sebastian Bach (Preludium i fuga Es-dur BWV 552), Jehan Alain (Wiszący ogród JA 071), Hugo Distler (I Partita organowa Nun komm der Heiden Heiland op. 8a) – wyk. D. Łukaszewski oraz Antonio Vivaldi (Sonata F-dur RV 70, Sonata G-dur RV 71), Wolfgang Amadeus Mozart (trzy fragmenty z opery „Czarodziejski flet”) – wyk. K. Jakowicz i J. Jakowicz.

Wojewódzkie święto plonów

Przelewice. Wspólne świętowanie na Pomorzu Zachodnim trwać będzie w sobotę od g. 12. Wydarzenie połączy tradycyjną część: nabożeństwo, korowód, występy kapel ludowych, obrzęd dożynkowy, prezentacje ludowych zespołów; z częścią rozrywkową, na którą złoży się program muzyczno-kabaretowy. Poznamy także laureata konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy. Jarmark kusić będzie produktami i potrawami kuchni regionalnej, rękodziełem i wyrobami artystycznymi. Nie zabraknie atrakcji dla rodzin. Podczas wydarzenia nagrodzeni zostaną również laureaci konkursów Sołtys Roku oraz Piękna Zachodniopomorska Wieś. Dodatkowo na dożynkach w oranżerii Szpital „Zdroje” postawi mobilny punkt szczepień. Czynny będzie w g. 15–18.

(reg)

Koncert na koniec wakacji

Stargard. Finałowy koncert z cyklu „Jeszcze będzie przepięknie…” odbędzie się 4 września o godz. 18.30 w Teatrze Letnim. Na scenie w parku Chrobrego zagrają: Defus, Dice, Out of Mind, Mothership i Los Tatooloss.

Poczytają Dulską

Stargard. Książnica Stargardzka zaprasza na Narodowe Czytanie. Wybrana lektura to „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Tegoroczna edycja odbędzie się w parku Jagiellońskim 4 września o g. 13. Na mieszkańców będą czekać ławki, leżaki, koce piknikowe i mnóstwo niespodzianek.

(w)

Wiedza na nowe czasy

Świdwin. W piątek o g. 11 odbędzie się uroczyste otwarcie Centrum Nauki Cordis. Placówka służąca popularyzacji postępu i osiągnięć nauki powstała dzięki staraniom Starostwa Powiatowego, będzie służyć mieszkańcom sąsiednich powiatów. Wydarzeniu towarzyszyć będzie Piknik Naukowy na podzamczu – warsztaty z udziałem pracowników Politechniki Koszalińskiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

(cz.b.)

IV Festiwal Rybny

Kołobrzeg. W sobotę w kołobrzeskim porcie rybackim przy ul. Szyprów 1 odbędzie się IV Festiwal Rybny. Będzie muzyka, animacje dla dzieci i dorosłych oraz kulinarny show w wykonaniu Roberta Bochenko. Wieczorem zagra Golden Life. Na terenie imprezy zobaczyć będzie można obozowisko rybackie z okresu X-XII wieku. Pojawią się też stoiska z rybami, rękodziełem oraz pokazy sztuki regionalnej. Dodatkową atrakcją ma być mobilny punkt szczepień przeciwko COVID-19, w którym podawana będzie jednodawkowa szczepionka Johnson&Johnson. Festiwal rozpocznie się o g. 10 i potrwa do godzin nocnych. Wstęp wolny.

(pw)